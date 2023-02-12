“التأمينات الاجتماعية” تعلن عن فرص وظيفية.. التفاصيل ورابط التقديم
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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرص وظيفية عبر معرض التوظيف المقام بجامعة الأمير سلطان للعام الجاري 2023 بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
التخصصات المتاحة:
– الهندسة الصناعية.
– الهندسة الكيميائية.
– الهندسة البيئية.
– إدارة المشاريع.
– العمليات الجودة.
– الموارد البشرية.
– إدارة الأعمال.
– إدارة المخاطر.
– تقنية المعلومات.
– الأمن السيبراني.
– نظم المعلومات الإدارية.
– التسويق.
– الإعلام.
– المالية.
– المحاسبة.
– بحوث العمليات.
– العلوم الاكتوارية.
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المزايا والتدريب:
– تدريب وتطوير مهني.
– بيئة عمل جاذبة.
– برامج الشهادات المهنية.
– برنامج الابتعاث لمرحلة الماجستير.
– برنامج النخبة لحديثي التخرج.
– أكاديمية التأمينات.
ملاحظة:
– أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنها تأمل في بناء السيرة الذاتية وسوف يتم التواصل مع المقبولين في حال مناسبتها للمؤهلات والخبرات.
طريقة التقديم:
– وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات أنه يمكن التقديم على الفرص الوظيفية من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.
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