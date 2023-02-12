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“التأمينات الاجتماعية” تعلن عن فرص وظيفية.. التفاصيل ورابط التقديم
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“التأمينات الاجتماعية” تعلن عن فرص وظيفية.. التفاصيل ورابط التقديم

“التأمينات الاجتماعية” تعلن عن فرص وظيفية.. التفاصيل ورابط التقديم

“التأمينات الاجتماعية” تعلن عن فرص وظيفية.. التفاصيل ورابط التقديم
٠٢:٠٢:٤٣ ص، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرص وظيفية عبر معرض التوظيف المقام بجامعة الأمير سلطان للعام الجاري 2023 بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات المتاحة:

– الهندسة الصناعية.
– الهندسة الكيميائية.
– الهندسة البيئية.
– إدارة المشاريع.
– العمليات الجودة.
– الموارد البشرية.
– إدارة الأعمال.
– إدارة المخاطر.
– تقنية المعلومات.
– الأمن السيبراني.
– نظم المعلومات الإدارية.
– التسويق.
– الإعلام.
– المالية.
– المحاسبة.
– بحوث العمليات.
– العلوم الاكتوارية.

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المزايا والتدريب:

– تدريب وتطوير مهني.
– بيئة عمل جاذبة.
–  برامج الشهادات المهنية.
– برنامج الابتعاث لمرحلة الماجستير.
– برنامج النخبة لحديثي التخرج.
– أكاديمية التأمينات.

ملاحظة:

– أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنها تأمل في بناء السيرة الذاتية وسوف يتم التواصل مع المقبولين في حال مناسبتها للمؤهلات والخبرات.

طريقة التقديم:
– وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات أنه يمكن التقديم على الفرص الوظيفية من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.

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