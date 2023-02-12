“التأمينات الاجتماعية” تعلن عن فرص وظيفية.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرص وظيفية عبر معرض التوظيف المقام بجامعة الأمير سلطان للعام الجاري 2023 بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات المتاحة:

– الهندسة الصناعية.

– الهندسة الكيميائية.

– الهندسة البيئية.

– إدارة المشاريع.

– العمليات الجودة.

– الموارد البشرية.

– إدارة الأعمال.

– إدارة المخاطر.

– تقنية المعلومات.

– الأمن السيبراني.

– نظم المعلومات الإدارية.

– التسويق.

– الإعلام.

– المالية.

– المحاسبة.

– بحوث العمليات.

– العلوم الاكتوارية.

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المزايا والتدريب:

– تدريب وتطوير مهني.

– بيئة عمل جاذبة.

– برامج الشهادات المهنية.

– برنامج الابتعاث لمرحلة الماجستير.

– برنامج النخبة لحديثي التخرج.

– أكاديمية التأمينات.

ملاحظة:

– أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنها تأمل في بناء السيرة الذاتية وسوف يتم التواصل مع المقبولين في حال مناسبتها للمؤهلات والخبرات.

طريقة التقديم:

– وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات أنه يمكن التقديم على الفرص الوظيفية من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.

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