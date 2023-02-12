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لحظة إسقاط جسم طائر غريب في سماء أمريكا والبحث عن الحطام (فيديو)
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لحظة إسقاط جسم طائر غريب في سماء أمريكا والبحث عن الحطام (فيديو)

لحظة إسقاط جسم طائر غريب في سماء أمريكا والبحث عن الحطام (فيديو)

لحظة إسقاط جسم طائر غريب في سماء أمريكا والبحث عن الحطام (فيديو)
٠١:٣٠:٠٤ ص، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق إسقاط الجسم  الطائر المجهول الذي رُصد مساء أمس الأحد، فوق بحيرة ميشغن الأمريكية.

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت، قبل ساعات، إسقاط الجسم الغريب، ومباشرة علميات البحث عن حطامه للتحقق منه.

أجسام طائرة غريبة

وحدثت خلال الساعات الماضية أشياء غريبة في السماء في العديد من الدول، وتحديداً خلال الـ 48 ساعة الماضية، منها قيام الجيش الأمريكي بإسقاط جسم طائر مجهول فوق ألاسكا، ومشاهدة خطوط خضراء مضيئة فوق سماء هاواي.

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أضواء غريبة في السماء

كما أعلنت الصين إسقاط جسم طائر مجهول فوق أراضيها، وأعلنت كندا أيضا إسقاط جسم طائر فوق كندا.

وأعلن سلاح الجو في الأوروغواي مباشرة عمليات التحقق من أضواء ساطعة مجهولة في السماء.

أيضا تم إسقاط جسم طائر فوق سماء ولاية مونتانا الأمريكية بعد إغلاق المجال الجوي فيها، وتم رصد 3 أجسام اسطوانية فوق سماء أمريكا الشمالية.

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