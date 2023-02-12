الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
أبل تتراجع عن تسريح آلاف الموظفين .. تعرف على السبب
بارقة أمل مع أخبار الزلزال المؤلمة.. ولادة توأم رباعي بحلب السورية
الأمل يتجدد.. إنقاذ امرأة بعد 165 ساعة على الزلزال المدمر
“التأمينات الاجتماعية” تعلن عن فرص وظيفية.. التفاصيل ورابط التقديم
لحظة إسقاط جسم طائر غريب في سماء أمريكا والبحث عن الحطام (فيديو)
تنبيه من الأرصاد لأهالي هذه المناطق.. حالة مطرية تستمر لساعات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنبيه من الأرصاد لأهالي هذه المناطق.. حالة مطرية تستمر لساعات

تنبيه من الأرصاد لأهالي هذه المناطق.. حالة مطرية تستمر لساعات

تنبيه من الأرصاد لأهالي هذه المناطق.. حالة مطرية تستمر لساعات
٠١:٢٥:٤٥ ص، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقتي الرياض والجوف، تستمر خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة، هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة، مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية لاسيما على الطرق السريعة.

وتوقع المركز، أن تستمر الحالة الجوية على الجوف حتى الساعة التاسعة صباحا، بينما تستمر على الرياض حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات (جبل اللوز- علقان- الظهر) وتكوّن الصقيع على أجزاء من تلك المناطق.

هطول أمطار رعدية

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والباحة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار اخبار السعودية الأرصاد الطقس رياح نشطة

مواد ذات صلة

المزيد
وفاة طفلين وإصابة 7 في حريق شقة سكنية بالدمام

وفاة طفلين وإصابة 7 في حريق شقة سكنية بالدمام

٠٣:١٣ م، الثلاثاء، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٥
رسمياً.. «آل الشيخ» يعتمد اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية والعضوات في قاعات مستقلة

رسمياً.. «آل الشيخ» يعتمد اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية والعضوات في قاعات مستقلة

١٠:٤١ م، الثلاثاء، ٢٦ يناير ٢٠١٦
بدء التسجيل في مقياس القدرات العقلية المتعددة “موهبة”

بدء التسجيل في مقياس القدرات العقلية المتعددة “موهبة”

٠٦:١٠ م، الثلاثاء، ١٦ ديسمبر ٢٠١٤
“التجارة” تنشر قائمة بأسماء ضحايا المساهمات العقارية

“التجارة” تنشر قائمة بأسماء ضحايا المساهمات العقارية

٠٨:١٢ م، الخميس، ٠٤ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *