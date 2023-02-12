تنبيه من الأرصاد لأهالي هذه المناطق.. حالة مطرية تستمر لساعات

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقتي الرياض والجوف، تستمر خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة، هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة، مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية لاسيما على الطرق السريعة.

وتوقع المركز، أن تستمر الحالة الجوية على الجوف حتى الساعة التاسعة صباحا، بينما تستمر على الرياض حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات (جبل اللوز- علقان- الظهر) وتكوّن الصقيع على أجزاء من تلك المناطق.

هطول أمطار رعدية

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والباحة.