وجه الحوثي وإيران القبيح.. تفاح ملفوف بصفحات من المصحف الشريف

تواصل- فريق التحرير:

في واقعة تكشف الوجه الحقيقي لإيران ومليشيا الحوثي التابعة لها في اليمن، أظهرت صور بثها ناشطون في محافظة مأرب، شرقي البلاد، كميات من محصول التفاح الإيراني تستورده المليشيا ، مغلف بلفائف من أوراق المصحف الشريف.

ويفضح هذا الإجراء، النزعة الإيرانية المعادية للمقدسات الإسلامية، مثلها مثل وكلائها في المنطقة، لا سيما مليشيا الحوثي التي تتعمد إلحاق الأذى والأضرار بالمساجد ودور العبادة على نحو فظيع.

كميات كبيرة

وبحسب ما ذكرته وكالة “2 ديسمبر الإخبارية” تظهر الصور لواحد من الكراتين المعبأة بالتفاح الإيراني، وبداخله كميات ورقية من المصحف الشريف.

كما تظهر أوراق المصحف بعد تمزيقها في مصدر التعبئة والتصدير (إيران) لوضعها على شكل لفائف وحاضنات للمحصول الإيراني.

ونقلت عن الناشط الحقوقي حافظ مراد، على حسابه في فيسبوك في تدوينة أرفق أسفلها مجموعة من الصور: “اليوم بمأرب فتحنا كرتون تفاح إيراني وجدنا الحشو الورقي الذي بجوار التفاح عبارة عن أوراق مصحف مقطع “القرآن الكريم”.

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