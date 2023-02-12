بارقة أمل مع أخبار الزلزال المؤلمة.. ولادة توأم رباعي بحلب السورية

تواصل – فريق التحرير:

تناقلت وسائل إعلام، وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول ولادة 4 توائم سوريين، بمدينة حلب السورية.

احتفاء رواد السوشيال ميديا

واحتفى رواد السوشيال ميديا، وموقع “تويتر” بخير ولادة 4 توائم سوريين بمستشفى الفردوس بدارة عزة، غربي حلب.

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فيديو مؤلم.. لحظة انهيار أنقاض مبنى على فريق إنقاذ أثناء عمليات الإغاثة بتركيا

إنقاذ رضيع

وفي وقت سابق، انتشر مقطع فيديو لرضيع تم إنقاذه من تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين الماضي.

خرج ضاحكا

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي وتناقلته وسائل إعلام أيضا.

وعلقت وكالة عمون على مقطع الفيديو المتداول بالقول :”خرج إلى الدنيا من رحم المعاناة وضحك لها دون أن يعلم ما فيها من مآس.. إنقاذ رضيع من تحت الأنقاض في تركيا”.

وفي وقت سابق تمكنت فرق إغاثة تركية من إنقاذ رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر من تحت الأنقاض في ولاية هاتاي، وذلك بعد مضي 140 ساعة من وقوع الزلزال المدمر.