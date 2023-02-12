دراسة تكشف مفاجأة عن علاقة الشاي الأخضر بالوقاية من كورونا

تواصل- فريق التحرير

أكدت دراسة أمريكية جديدة أن الشاي الأخضر يحتوي على مركبات تمتاز بفعالية ضد عدد من الفيروسات التاجية، على رأسها الفيروس التاجي “كورونا”.

وحسب الموقع الرسمي لجامعة فيرجينيا الأمريكية، ، فإن دراسة جديدة قام بها علماء من كلية الطب في جامعة فرجينيا والهند، بينت أن الشاي الأخضر يساعد في محاربة فيروس كورونا المستجد.

وقاية من الفيروسات

وذكرت الدراسة أن أحد المركبات الكيميائية الموجودة في الشاي الأخضر تسهم في الوقاية من الفيروسات التاجية، وأن أكثر من 30 ورقة بحثية نُشرت خلال الفترة من 2000 إلى 2022، قد أوضحت أن مكونا كيميائيا مهما موجودا في الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في محاربة أنواع فيروسات كورونا المختلفة، على رأسها أنواع كوفيد-19.

مضاد للفيروسات

وعزت الجامعة الأمريكية نشرها للدراسة الجديدة القائمة على المكون الكيميائي (Epigallocatechin gallate) أو المعروف اختصارا بـ «EGCG»، إلى محاولة تمهيد الطريق لترجمة الشاي إلى أدوية مضادة للفيروسات.

وأشارت الدراسة الأمريكية إلى أن ذلك المركب يمنع تكاثر الفيروس في الخلايا المضيفة من خلال تثبيط نشاط إنزيمات مسببات الأمراض، فضلا عن كونه يحمي من عاصفة السيتوكين والتليف الرئوي وتخثر الدم الناجم عن الفيروس.

ولم يفت الدراسة التأكيد أن ذاك المركب النقي تمتصه أمعاء الإنسان بصعوبة، وتتطلب معالجته في الكبد فترة طويلة.

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