مواقيت الصلاة ليوم الإثنين.. 12 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والعشاء بالمدينة المنورة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الاثنين، 22 رجب 1444 هجرية، الموافق 13 فبراير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:57 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:01، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:52 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:53 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 22 رجب 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الاثنين

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:36

المدينة – 5:38

الرياض – 5:10

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:35

المدينة – 12:36

الرياض – 12:08

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:52

المدينة – 3:50

الرياض – 3:22

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:18

المدينة – 6:15

الرياض – 5:47

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:48

المدينة – 7:45

الرياض – 7:17

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