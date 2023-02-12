مواقيت الصلاة ليوم الإثنين.. 12 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والعشاء بالمدينة المنورة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الاثنين، 22 رجب 1444 هجرية، الموافق 13 فبراير 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:57 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:01، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:52 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:53 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 22 رجب 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الاثنين
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:36
المدينة – 5:38
الرياض – 5:10
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:36
الرياض – 12:08
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:52
المدينة – 3:50
الرياض – 3:22
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:18
المدينة – 6:15
الرياض – 5:47
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:48
المدينة – 7:45
الرياض – 7:17
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