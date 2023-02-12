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يقتحمان حظيرة ويسرقان عددًا من الماعز في وضح النهار بطريقة غريبة (فيديو متداول)
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يقتحمان حظيرة ويسرقان عددًا من الماعز في وضح النهار بطريقة غريبة (فيديو متداول)

يقتحمان حظيرة ويسرقان عددًا من الماعز في وضح النهار بطريقة غريبة (فيديو متداول)

يقتحمان حظيرة ويسرقان عددًا من الماعز في وضح النهار بطريقة غريبة (فيديو متداول)
١٢:٢٣:٠٨ ص، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ، قيام شخصين بسرقة عدد من الماعز في وضح النهار، ووضعها داخل سيارة.

وبحسب الفيديو المتداول يظهر أحد الشخصين، وهو يقود سيارة والثاني يجلس بجواره، ثم اقتربا من حظيرة داخلها عدد من الماعز وذلك على ما يبدو في وقت الظهيرة.

وضعها في حقيبة سيارة

ويظهر الشخصان وهما ينزلان من السيارة على عجل ويقفزان سريعا داخل الحظيرة، ويقومان بإمساك بعض الماعز ووضعهم في حقيبة السيارة.
وبعد إتمام عملية السرقة لاذا بالفرار، دون أن يعرف مكانهما أو التعرف على صاحب ومكان الحظيرة.

تنين يلتهم ماعزا:

وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يحبس الأنفاس، يوثق لحظة انقضاض ” تنين الكومودو” على عنز يبدو أنها لم تعد على قيد الحياة، حيث قام بابتلاعها كاملة رغم كبر حجمها في أقل من دقيقة.

ويعد سم هذا التنين أقوى السموم، حيث يستطيع عض فريسته ووفاتها بعد وقت قليل حتى لو هربت منه فيقوم باستخدام لسانه في الوصول إلى مكانها والانقضاض عليها.

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الكلمات الدلالية:
اقتحام حظيرة جريمة سرقة سرقة ماعز منوعات

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