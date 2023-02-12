كندا تدخل معركة الأجسام الطائرة وتسقط “جهازا إسطوانيا”

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أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إسقاط جسم طائر مجهول بعد ظهر السبت الماضي، في إطار عملية مشتركة اتخذها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

تفاصيل العملية

وكتب ترودو، عبر حسابه الرسمي على “تويت”: “أمرتُ طائرات كندية وأميركية بإسقاط جسم غير محدّد انتهك المجال الجوي في منطقة يوكون المتاخمة لألاسكا”.

وأوضح رئيس الوزراء الكندي أن صاروخ AIM 9X أطلقته طائرة إف – 22 تمكّن من إصابة الهدف، حسب “الجريدة”.

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دخل بشكل غير شرعي

من جانبها، ذكرت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، أنّ الجسم دخل بشكل غير شرعي إلى المجال الجوي الكندي، وشكل تهديداً محتملاً لأمن الرحلات الجوية المدنية.

وأوضحت أنه كان يحلّق على ارتفاع 40 ألف قدم. وقالت الوزيرة أناند، إنّ الأمر يتعلّق بـ “جهاز أسطوانيّ” الشكل، أصغر من المنطاد الذي أُسقِط في كارولاينا الشماليّة الأسبوع الماضي.

جسم غريب في الصين

أعلنت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية الحكومية الناطقة بالإنجليزية، أن بكين رصدت، جسماً غير محدد فوق مياه مقاطعة شاندونج، بعدما أسقطت القوات الأمريكية أخيراً منطاداً صينياً، قالت إنه تجسسي، وهو ما نفته الصين.

وقالت الصحيفة في تغريدة لها عبر “تويتر”، إن السلطات البحرية الصينية في مقاطعة شاندونح رصدت جسماً طائراً مجهولاً فوق المياه قرب مدينة ريتشاو الساحلية، وتستعد لإسقاطه، داعية الصيادين إلى الابتعاد عن المنطقة إلى أماكن آمنة، ومتابعة الرسائل لمعرفة التطورات.