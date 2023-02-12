سيارة تجتاح متجرًا بدولة عربية.. وهذا ما حدث

تواصل- فريق التحرير

نشرت وسائل إعلام لبنانية مقطع فيديو يوثق اقتحام سيارة لمتجر في صيدا.

وبحسب ما تم تداوله، فإن سيارة من نوع “رانج روفر”، اجتاحت محلات باتيسيري الخياط قرب ساحة الشهداء في صيدا، وذلك بعد صدمها سيارة كانت في المكان.

ووفقاً للمعلومات التي تم تداولها، فإنّ الأضرار اقتصرت على الماديّات فقط دون خسائر في الأرواح.

اقتحام سيارة لصيدلية:

وفي وقت سابق، نشرت صفحة قوى الأمن الداخلي اللبناني مقطع فيديو يوثق اقتحام صيدلية من قبل سيدة بواسطة سيارتها.

وأظهر مقطع الفيديو اقتحام السيارة للصيدلية وتكسيرها للواجهة، فيما تمكن الفريق الطبي العامل في الصيدلية من الهروب والنجاة من هذا الحادث.

وقالت قوى الأمن الداخلي حينها : “يجري تداول عبر تطبيق “whatsapp” ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو عن سيدة اقتحمت بسيارتها صيدلية في محلة ذوق مصبح، بسبب عدم بيعها الدواء..بعد التحقيق من قبل القطعة المعنية تبين انه طرأ عطل ميكانيكي في السيارة ولم تتمكن السائقة من السيطرة عليها، مما أدى الى دخولها الى الصيدلية”.

اقرأ أيضا

رفضوا طلبه من زواج ابنتهم فألقى عليهم 3 قنابل في جنوب لبنان (فيديو)