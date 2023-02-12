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أمريكا تسجل مستويات عالية من الإصابة بفيروس المعدة
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أمريكا تسجل مستويات عالية من الإصابة بفيروس المعدة

أمريكا تسجل مستويات عالية من الإصابة بفيروس المعدة

أمريكا تسجل مستويات عالية من الإصابة بفيروس المعدة
١٢:٢٦:٢٧ ص، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت الولايات المتحدة ارتفاع معدل الإصابة بفيروس “نورو” شديد العدوى، الذي ‏يصيب الأمعاء والجهاز الهضمي،‏ فيما تجاوز معدل ظهور نتائج الاختبارات الإيجابية للفيروس، بمتوسط ثلاثة أسابيع، 15 % في نهاية الأسبوع الماضي.

تخفيف تدابير كورونا

وبحسب بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تعتبر نسبة الإصابات المسجلة، هي الأعلى منذ أواخر مارس الماضي، حسب “الوطن”.

من جانبها، أوضحت كيت جروسيتش، المتحدثة باسم مركز مكافحة الأمراض أن: “تدابير الوقاية التي تم تنفيذها خلال جائحة كوفيد19 كانت فعالة على الأرجح في منع تفشي فيروس «نورو»، لكن مع تخفيف القيود على الوباء، عاد عدد حالات تفشي “نورو” إلى مستويات مماثلة لسنوات ما قبل الوباء”.

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تحذير لـ14 ولاية أمريكية

وحذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأمريكيين، من تفشي المرض على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك جميع الولايات الـ 14 التي تشارك في برنامج الإبلاغ عن فيروس “نورو” التابع للمراكز

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أخبار أمريكا ارتفاع حالات الإصابة بفيروس المعدة فيروس المعدة فيروس نورو مركز مكافحة الأمراض والوقاية

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