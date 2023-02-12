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قائدا القوات البحرية والبرية ووكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية يستقبلون مسؤولين أمريكيين

قائدا القوات البحرية والبرية ووكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية يستقبلون مسؤولين أمريكيين

قائدا القوات البحرية والبرية ووكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية يستقبلون مسؤولين أمريكيين
١١:٤٠:٤٤ م، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

استقبل معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، في الرياض – اليوم- قائدَ القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة الفريق براد كوبر.


وجرى – خلال اللقاء- تأكيد أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن البحري، وأمن الممرات المائية؛ لضمان حرية وسلامة حركة الملاحة في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين.


فيما التقى معالي قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، في الرياض – اليوم- قائد القوات البرية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانك.
وجرى – خلال اللقاء- بحث العلاقات الثنائية وسُبل تعزيز وتطوير التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.
من جهته، استقبل وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية أحمد بن علي عسيري، نائبةَ مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السيدة دانا سترول.
وبحث الجانبان أوجه التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين،وسبل تعزيزها وتطويرها.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية اليوم قائد القوات البحرية وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية

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