رصد هزتين ارتداديتين في كهرمان مرعش التركية

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كشف مرصد الزلازل التركي، مساء اليوم الأحد، عن رصد هزتين ارتداديتين أحدهما بقوة 4.7 ريختر في كهرمان مرعش.

وأشار المرصد، في بيان له اليوم، أن فرق الإنقاذ توقفت عن مباشرة أعمال الإنقاذ بالقرب من مبان متداعية وآلية للسقوط.

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رصد هزات ارتدادية

وفي وقت سابق، قالت إدارة الكوارث التركية، اليوم الأحد، إنها سجلت 2400 هزة ارتدادية، منذ زلزال الإثنين الماضي المدمر، كاشفة في الوقت نفسه عن إجلاء نحو 148 ألف شخص من المناطق المنكوبة لولايات أخرى.

ارتفاع حصيلة الضحايا

وفي سياق ذي صلة، ارتفعت أعداد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء من الشمال السوري وجنوب تركيا إلى نحو 35 ألف قتيل، فيما أضافت تركيا 4600 حالة وفاة إلى حصيلة قتلى الزلزال خلال الساعات الماضية، حسب “العربية”.

يأتي ذلك فيما تتواصل جهود الإغاثة والبحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة لإنقاذ الناجين والعالقين بين أنقاض الزلزال وتقديم المساعدات، فيما تنطلق الطائرة السابعة من الجسر الجوي السعودي إلى مناطق الزلزال.

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