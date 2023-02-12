هيئة الصحة العامة “وقاية” تعلن فتح باب التوظيف في عدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) بمدينة الرياض، اليوم الأحد، فتح باب التوظيف للجنسين لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
– أخصائي أول علوم صحة السكان.
– خبير صحي – البيئات والمباني الصحية (طبيب نائب).
– كبير خبراء صحي – علوم الصحة العامة البيئية وممارساتها (طبيب استشاري).
– مدير إدارة الاستراتيجية.
– خبير أول صحي – مكافحة العدوى (طبيب نائب اول).
– اخصائي أول جودة تدريب.
– خبير صحي – الرعاية الصحية (طبيب نائب).
– كبير اخصائيين جودة التدريب .
– كبير خبراء صحي – الصحة العالمية (طبيب استشاري).
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موعد التقديم:
– أشارت هيئة الصحة العامة (وقاية)، إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/21هـ الموافق 2023/02/12م.
طريقة التقديم:
– وبينت هيئة الصحة العامة أنه يمكن معرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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