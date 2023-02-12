الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
هيئة الصحة العامة “وقاية” تعلن فتح باب التوظيف في عدة تخصصات
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هيئة الصحة العامة “وقاية” تعلن فتح باب التوظيف في عدة تخصصات

هيئة الصحة العامة “وقاية” تعلن فتح باب التوظيف في عدة تخصصات

هيئة الصحة العامة “وقاية” تعلن فتح باب التوظيف في عدة تخصصات
١١:١٤:٤٧ م، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) بمدينة الرياض، اليوم الأحد، فتح باب التوظيف للجنسين لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– أخصائي أول علوم صحة السكان.
– خبير صحي – البيئات والمباني الصحية (طبيب نائب).
– كبير خبراء صحي – علوم الصحة العامة البيئية وممارساتها (طبيب استشاري).
– مدير إدارة الاستراتيجية.
– خبير أول صحي – مكافحة العدوى (طبيب نائب اول).
– اخصائي أول جودة تدريب.
– خبير صحي – الرعاية الصحية (طبيب نائب).
– كبير اخصائيين جودة التدريب .
– كبير خبراء صحي – الصحة العالمية (طبيب استشاري).

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موعد التقديم:

– أشارت هيئة الصحة العامة (وقاية)، إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/21هـ الموافق 2023/02/12م.

طريقة التقديم:

– وبينت هيئة الصحة العامة أنه يمكن معرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية فرص هيئة الصحة العامة وظائف وقاية

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