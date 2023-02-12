هيئة الصحة العامة “وقاية” تعلن فتح باب التوظيف في عدة تخصصات

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أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) بمدينة الرياض، اليوم الأحد، فتح باب التوظيف للجنسين لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– أخصائي أول علوم صحة السكان.

– خبير صحي – البيئات والمباني الصحية (طبيب نائب).

– كبير خبراء صحي – علوم الصحة العامة البيئية وممارساتها (طبيب استشاري).

– مدير إدارة الاستراتيجية.

– خبير أول صحي – مكافحة العدوى (طبيب نائب اول).

– اخصائي أول جودة تدريب.

– خبير صحي – الرعاية الصحية (طبيب نائب).

– كبير اخصائيين جودة التدريب .

– كبير خبراء صحي – الصحة العالمية (طبيب استشاري).

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موعد التقديم:

– أشارت هيئة الصحة العامة (وقاية)، إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/21هـ الموافق 2023/02/12م.

طريقة التقديم:

– وبينت هيئة الصحة العامة أنه يمكن معرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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