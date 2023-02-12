“وما يعلم جنود ربك إلا هو”.. لن تصدق ما فعلته الكلاب في زلزال تركيا

تواصل- فريق التحرير:

كشف زلزال تركيا عن “معية الله”، التي كانت مع الضحايا والمنكوبين، حيث ظهرت رحمة الله في كل شيء.

فيديوهات وصور وثقت عددا من من الحيوانات والتي كانت الكلاب في مقدمتها ما فعلته في إنقاذ المنكوبين وضحايا الزلزال.

كلب يقود فريق الإنقاذ:

مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر كلبا من قرية منكوبة في مرعش يقود فريق الانقاذ الذي أضاع طريقه إلى القرية.

وبحسب ما تم تداوله كان أهالي القرية الكلب ليأتي بالمنقذين، حيث يظهر الكلب بالفعل وهو يركض امام فريق الإنقاذ في الثلوج لأخذهم إلى القرية المنكوبة.

كلب ينقذ 12 شخصا:

وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام تركية مساعدة كلب متدرب في عملية إنقاذ وصلت إلى 12 شخصا، كانوا موجودين تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الإثنين الماضي.

وبحسب ما ذكرته قناة ” تي أر تي” التركية، فإن كلب بحث وإنقاذ يدعى “صلة” ساعد في إنقاذ 12 شخصاً من تحت أنقاض المباني التي دمّرتها الزلازل في مدن جنوبي تركيا.

وأوضحت أن الكلاب المُدرّبة تلعب دوراً مهماً في عمليات البحث والإنقاذ الجارية بالمناطق المنكوبة.

وفاء الكلاب:

تناقلت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو لكلب يجلس حزينا فوق الأنقاض منتظرا خروج صاحبه من تحت الركام.

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة مشيدين بوفاء الكلب، حيث علق بعضهم بالقول :” عندما تفكر بالخيانة ..تذكر وفاء الكلاب لأصحابها”.

كما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع صورة جرى تداولها على نطاق واسع، أظهرت رفض كلب التخلي عن صاحبته التي سقطت تحت الأنقاض.

وأوضحت الصورة أن امرأة سقطت تحت أنقاض مبنى، انهار إثر الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا، في حين ظل كلب قرب يدها التي خرجت من بين الأنقاض، وكأنه ينتظر خروجها.

إنقاذ كلب:

وفي وقت سابق تمكنت فرق الإنقاذ التركية تتمكن من انتشال وإنقاذ كلب صغير من تحت الأنقاض.

جاء ذلك بعد نحو يومين ونصف على الزلزال المدمر في ولاية هاتاي جنوبي تركيا.

ويظهر الفيديو خروج رأس الكلب من تحت الأنقاض، وتقديم أحد المتطوعين له شربة من الماء في محاولة لإبقائه على الحياة، حتى إتمام إنقاذه من تحت الأنقاض.

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