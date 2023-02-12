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طريقة سهلة لحل مشكلة شاشة الهاتف المكسورة (فيديو)
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طريقة سهلة لحل مشكلة شاشة الهاتف المكسورة (فيديو)

طريقة سهلة لحل مشكلة شاشة الهاتف المكسورة (فيديو)

طريقة سهلة لحل مشكلة شاشة الهاتف المكسورة (فيديو)
١١:١٣:٣٢ م، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في كثير من الأحيان يعاني البعض من مشاكل تعرض شاشات الهاتف أو الحاسب الآلي للكسر أو التلف.

وفي هذه الحالة يضطر صاحب الهاتف أو الحاسب الآلي للبحث عن شاشة بديلة مناسبة وبجودة عالية وبتكلفة مناسبة حسب الجودة.

حل مشكلة كسر الشاشة

وفي هذا السياق، أوضح الخبير التقني عمر الرهبيني، طريقة سهلة للحصول على شاشة بديلة بجودة عالية سواء للهاتف أو الحاسب الآلي.

وقال الرهبيني، عبر حسابه في “تويتر”، إنه يمكن الحصول على بديل للشاشة من خلال الموقع التالي “اضغط هنا” بكل سهولة، موضحا أن الشحن متاح للمملكة ولجميع الدول.

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خطورة ترك الهاتف بالشاحن

وفي وقت سابق، حذر الخبير التقني سمير الجنيد، من خطورة الشاحن المقلد أو مجهول العلامة التجارية في الكهرباء لفترة طويلة.

ونصح الجنيد، باستخدام الشاحن الأصلي في شحن الجوال، أو شاحن بمواصفات معروفة.

وشدد سمير الجنيد، على أهمية البقاء بجوار الشاحن، خاصة في بداية الشحن حيث ترتفع درجة حرارة الشاحن.

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الكلمات الدلالية:
استبدال شاشة الهاتف شاشة الحاسوب شاشة الهاتف عمر الرهبيني

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