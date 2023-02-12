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فيديو يخطف القلوب.. رضيع يخرج من تحت الأنقاض ضاحكًا في تركيا

فيديو يخطف القلوب.. رضيع يخرج من تحت الأنقاض ضاحكًا في تركيا

فيديو يخطف القلوب.. رضيع يخرج من تحت الأنقاض ضاحكًا في تركيا
١١:١٢:٠٧ م، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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الكلمات الدلالية:
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