تواصل- فريق التحرير

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

4 شروط و7 خطوات للحصول عليها.. تنويه مهم من “التأمينات الاجتماعية” حول منحة الزواج

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا مهمًا حول المنحة المقدمة للزواج.. المزيد هنا

توضيح مهم من الجوازات بشأن وجود مشكلة في خانة الديانة بالإقامة

تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المتابعين بشأن وجود مشكلة في خانة الديانة بالإقامة.. المزيد هنا

“رب لم تترك يوسف فلا تتركني”.. مشاهد إيمانية مؤثرة من زلزال تركيا (فيديو)

تعددت المشاهد الإيمانية للناجين من تحت الركام الذي خلفه الزلزال المدمر في تركيا وسوريا،.. المزيد هنا

توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص المستحقين للدعم ولم تشملهم دفعة فبراير

أصدر برنامج حساب المواطن، توضيحا مهما للمستحقين للدعم ولم تشملهم دفعة فبراير.. المزيد هنا

تحذير عاجل من الأرصاد: تقلُّبات جوية على معظم المناطق بدءًا من الغد وحتى الجمعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا، بشأن توقعات بتقلبات جوية على معظم مناطق المملكة، من غد الاثنين وحتى يوم الجمعة المقبل.. المزيد هنا

الصندوق العقاري: يتوقف طلب إعفاء متوفي في حال عدم توفر هذا الشرط

تفاعل حساب “العناية بالمستفيدين” التابع للصندوق العقاري مع سؤال أحد المستفيدين بشأن استكمال طلب إعفاء متوفي من القرض.. المزيد هنا

لاعب الكاميرون الشهير في تركيا: صلاة الفجر أنقذت حياتي من الزلزال المدمر

في واقعة من عجائب زلزال تركيا المدمر كشف اللاعب الكاميروني “كيفين سوني”.. المزيد هنا

هل يشترط تسديد مخالفات المرور للقيام بإجراء عبر أبشر؟

أكدت الإدارة العامة للمرور، أهمية سداد مخالفات المرور كل مخالفة منفردة حتى يتمكن المستفيد من إتمام الإجراءات اللازمة عبر منصة أبشر.. المزيد هنا

آلية وموعد إصدار تصاريح الحج لهذا العام.. وواجبات ضيوف الرحمن وتصاريح التموين والإعاشة

حددت وزارة الحج آلية وموعد إصدار تصاريح الحج لهذا العام للراغبين في أداء فريضة الحج، وآلية إصدار تصاريح التموين والإعاشة وواجبات على ضيوف الرحمن الالتزام بها.. المزيد هنا

خرج من تحت الأنقاض يقرأ القرآن.. إنقاذ شاب سوري وهو يرتل سورة الإنسان (فيديو)

تمكن فريق الإنقاذ المدني اليوم الأحد، من إنقاذ شاب سوري من تحت الأنقاض في مدينة قهرمان- مرعش.. المزيد هنا

الجطيلي: الأزمة كبيرة جدًا.. و”الفرق السعودية” تباشر إنقاذ المحتجزين من تحت الركام

لا يزال الجسر الجوي السعودي مستمرًا في نقل المساعدات الإغاثية التي تشتمل على المواد الغذائية.. المزيد هنا