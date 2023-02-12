تعليم الرياض تعلن جاهزيتها لاستقبال الفصل الدراسي الثالث (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، جاهزيتها التامة لاستقبال الفصل الدراسي الثالث.

وأكدت إدارة تعليم الرياض، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، واستكمال وصول المقررات للمدارس، وبدء توزيعها على أبنائنا الطلاب والطالبات.

جداول دروس الحصص

وبالأمس نشرت قناة عين، التابعة لوزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جداول الحصص اليومية لمراحل التعليم العام للأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت قناة عين، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يمكن الحصول على جداول المراحل التعليمية عبر الرابط (هنا).

بث مباشر للدروس

وتذاع الدروس عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحًا، وتعاد الدروس طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: ( هنا ).

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ونشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، وللصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط)، وللصف الأول الثانوي، وللمرحلة الثانوية (نظام المسارات)، وللمرحلة الثانوية (نظام المسارات)، وللتربية الخاصة من الأسبوع الحادي عشر من الفضل الدراسي الثاني للعام 1444هـ.

وينطلق الفصل الثالث للعام الحالي 20 شعبان، ويمر بإجازة عيد الفطر، بالإضافة لإجازة مطولة واحدة في شهر ذي القعدة، ثم يختتم العام الدراسي الحالي في الرابع من شهر ذي الحجة.

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