الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
تفاصيل المرحلة الثانية لتسوير الأراضي الفضاء على الشوارع الرئيسية بجدة
وزير الطاقة يجتمع مع وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي الألمانية
تعليم الرياض تعلن جاهزيتها لاستقبال الفصل الدراسي الثالث (فيديو)
بعد توقعه لزلزال تركيا.. باحث هولندي يحذر دول عربية من كارثة
أهم 10.. تحذير عاجل من الأرصاد وتوضيح مهم من التأمينات وحساب المواطن وقفزة في عدد ضحايا الزلزال
4 خدمات جديدة من الأحوال المدنية إلكترونيا عبر منصة أبشر

الرئيسية

 /

دولي

 /

وزير الطاقة يجتمع مع وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي الألمانية

وزير الطاقة يجتمع مع وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي الألمانية

وزير الطاقة يجتمع مع وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي الألمانية
١٠:٠٥:١٥ م، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض اليوم، مع وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بوزارة الخارجية الألمانية، جينيفر مورجان.

تقنيات الطاقة النظيفة

وجرى – خلال الاجتماع- مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، في مجال العمل المناخي،التي تشمل مجال تقنيات الطاقة النظيفة لإدارة انبعاثات المواد الهيدروكربونية ومصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، حيث تعمل المملكة لتكون أكبر مصدر له في العالم.

اقرأ أيضا:

وزير الطاقة يناقش مع وزير الاقتصاد الفرنسي سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة

التغير المناخي وخفض الانبعاثات

كما تناول اللقاء مبادرات المملكة النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وخفض الانبعاثات، وفي مقدمتها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وبحث سبل تعزيز التعاون بما يحقِّق طموحات وأهداف الجانبين في التعامل مع الانبعاثات من خلال مشاريع التقاط الكربون واستخدامه وتدويره وتخزينه ضمن نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

الكلمات الدلالية:
الألمانية المبعوث الخاص لعمل المناخي الدولي وزير الطاقة وزيرة الدولة

مواد ذات صلة

المزيد
مذيع في ورطة: كل طويل أبله.. إلا الرئيس بشار (فيديو)

مذيع في ورطة: كل طويل أبله.. إلا الرئيس بشار (فيديو)

١٠:٢٧ ص، الثلاثاء، ٢٩ يناير ٢٠١٣
مقتل 28 بهجمات استهدفت السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو

مقتل 28 بهجمات استهدفت السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو

٠٩:٥٠ م، الجمعة، ٠٢ مارس ٢٠١٨
مواجهات وحرق منازل في القدس وإصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق

مواجهات وحرق منازل في القدس وإصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق

٠٢:٥٠ ص، الأثنين، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
البرلمان الكندي يُصنِّف الحرس الإيراني منظمة إرهابية

البرلمان الكندي يُصنِّف الحرس الإيراني منظمة إرهابية

٠٢:٤٩ م، الأربعاء، ١٣ يونيو ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *