جامعة الجوف تعلن عن وظائف أكاديمية بعدة تخصصات
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أعلنت جامعة الجوف عن توفر وظائف أكاديمية بدرجة (محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ)، عن طريق النقل من الجهات الحكومية، وذلك على حسب الشروط والتخصصات الموضحة أدناه.
الرتب الأكاديمية:
– محاضر.
– أستاذ مساعد.
– أستاذ مشارك.
– أستاذ.
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الأقسام:
– التصميم الداخلي.
– المحاسبة.
– إدارة الأعمال.
– التمويل والاستثمار.
– اللغة الإنجليزية.
– تخصصات العلوم.
– القانون.
– التشريح.
– طب الجراحة.
– طب الأطفال.
– أمراض النساء والولادة.
– الصحة العامة وطب المجتمع.
– طب العيون.
– الباطنة.
– علم الأمراض.
– علوم وظائف الأعضاء.
– الطب الشرعي.
– الاستعاضة السنية.
– جراحة الوجه والفكين.
– وقاية الفم والأسنان.
– إصلاح الأسنان.
– الصيدلة الاكلينيكية.
– العلاج الطبيعي.
– العلاج الطبيعي.
– تخصصات التمريض.
– الهندسة الميكانيكية.
التفاصيل:
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موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/21هـ الموافق 2023/02/12م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/07/25هـ الموافق 2023/02/16م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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