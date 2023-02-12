جامعة الجوف تعلن عن وظائف أكاديمية بعدة تخصصات

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أعلنت جامعة الجوف عن توفر وظائف أكاديمية بدرجة (محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ)، عن طريق النقل من الجهات الحكومية، وذلك على حسب الشروط والتخصصات الموضحة أدناه.

الرتب الأكاديمية:

– محاضر.

– أستاذ مساعد.

– أستاذ مشارك.

– أستاذ.

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الأقسام:

– التصميم الداخلي.

– المحاسبة.

– إدارة الأعمال.

– التمويل والاستثمار.

– اللغة الإنجليزية.

– تخصصات العلوم.

– القانون.

– التشريح.

– طب الجراحة.

– طب الأطفال.

– أمراض النساء والولادة.

– الصحة العامة وطب المجتمع.

– طب العيون.

– الباطنة.

– علم الأمراض.

– علوم وظائف الأعضاء.

– الطب الشرعي.

– الاستعاضة السنية.

– جراحة الوجه والفكين.

– وقاية الفم والأسنان.

– إصلاح الأسنان.

– الصيدلة الاكلينيكية.

– العلاج الطبيعي.

– العلاج الطبيعي.

– تخصصات التمريض.

– الهندسة الميكانيكية.

التفاصيل:

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/21هـ الموافق 2023/02/12م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/07/25هـ الموافق 2023/02/16م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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