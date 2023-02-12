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استشاري يوضح مخاطر السمنة على الرجال والنساء (فيديو)
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استشاري يوضح مخاطر السمنة على الرجال والنساء (فيديو)

استشاري يوضح مخاطر السمنة على الرجال والنساء (فيديو)

استشاري يوضح مخاطر السمنة على الرجال والنساء (فيديو)
٠٩:١٦:٤٧ م، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د.نايف العنزي استشاري جراحة السمنة، من خطورة زيادة الوزن والسمنة على الرجال والنساء.

وقال العنزي، وفقا لـ”الإخبارية”، إن زيادة الوزن بالنسبة للرجال تتسبب في تقليل هرمون الذكورة، وبالتالي لاحظنا بعض الرجال بعد إجراء عمليات التكميم وإنقاص الوزن ارتفع عندهم هرمون التستوستيرون.

وأضاف “بالنسبة للنساء تتسبب السمنة والزيادة المفرطة في الوزن، في العقم لدى النساء، ولذلك فإن إنقاص الوزن يساعد في عمليات الإنجاب وتزيد معدلات الحمل والإخصاب.

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5 نصائح لتفادي السمنة وزيادة الوزن في فصل الشتاء

نصائح لتفادي زيادة الوزن 

في سياق متصل، يوجه الخبراء بعض النصائح لتفادي مخاطر السمنة في فصل الشتاء، ومن أهم نصائح تقليل الوزن لاسيما في فصل الشتاء ما يلي:

1- ابتعد عن الوجبات الدسمة.

2- اشرب الماء قبل وبعد الوجبة.

3- مارس الرياضة 3 مرات أسبوعيًا.

4- اجعل وجبة العشاء وجبة خفيفة مشبعة.

5- تناول المكسرات النيئة وغير المحمصة.

وينصح الخبراء بصفة عامة بأهيمة ممارسة الرياضة باستمرار وتناول الأطعمة الصحية الغنية بالألياف والتقليل من تناول السكريات والنشويات.

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