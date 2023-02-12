4 خدمات جديدة من الأحوال المدنية إلكترونيا عبر منصة أبشر

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية، خدمات الأحوال المدنية الجديدة عبر المنصة، موضحة أنها شملت 4 خدمات.

الخدمات الجديدة

1- خدمة توصيل الهوية الوطنية للإصدار الأول

2- تفعيل بطاقة الهوية الوطنية

3- استخدام تقنيات حديثة لرفع الصورة في خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة أبشر

4- خدمة بياناتي المطورة

أهداف الخدمات

– المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م

– تحقيق أهداف وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي

– تقديم خدمات إلكترونية مؤتمتة وذات كفاءة عالية

– تسهيل تنفيذ الخدمات على المواطنين والمواطنات

اقرأ أيضا:

الأحوال المدنية: 7 خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة

التحول الرقمي في القطاعات الأمنية

وفي نوفمبر الماضي، دشن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى حزمة من الخدمات الإلكترونية للأحوال المدنية على المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر – أفراد” للمواطنين والمقيمين.

وأكّد الفريق اليحيى أن التدشين يأتي امتدادًا لدعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، للتحول الرقمي في القطاعات الأمنية عامة والأحوال المدنية خاصة.

وأشار إلى أن الخدمات الجديدة شملت خدمة إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً وإيصالها إلى عنوان المستفيد، وخدمة تسجيل المواليد إلكترونياً وإيصال الوثائق إلى الأمهات المواطنات، وخدمة تسجيل المواليد إلكترونياً وإيصال الوثائق إلى المقيمين.