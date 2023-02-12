35 لاعبًا.. وفاة فريق كرة طائرة بالكامل في زلزال تركيا تحت الأنقاض

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في واحدة من وقائع زلزال تركيا المؤلمة، لقى فريق كرة طائرة مصرعهم جميعًا وعددهم 35 شخصًا، داخل أحد الفنادق.

مقبرة جماعية

وحسب شبكة cnnturk التركية، أصبح فندق غراند إيزياس، الواقع في مدينة أديامان، جنوب شرقي تركيا، بمثابة مقبرة جماعية لفريق كامل، ينافس في لعبة كرة الطائرة.

وقالت الشبكة: “الفريق بالكامل فقد حياته في كارثة الزلزال. تم العثور على جثثهم في المدينة التي أتوا إليها من أجل خوض مباراة”.

لاعبين ومدربين

وأوضحت أنه لم يكن ناجون بين عناصر الفريق، الذي يتكون من 28 لاعباً من طلاب إحدى المدارس، فضلاً عن ثمانية إداريين ومدربين من بينهم حسن بيلغن، ألب أكين، دويغو بولسوي كالايسي.

صمدوا أيام ثم ماتوا

وتؤكد الشبكة أن جميع أفراد الفريق حوصروا تحت الأنقاض، وصمدوا لعدة أيام قبل أن يُعلن عن وفاتهم.

وتبلغ أعمار لاعبي الفريق بين 12 إلى 14 عاماً، وكانوا يقيمون منذ أيام في فندق إيزياس، المكون من سبعة طوابق، والذي انهار بالكامل بفعل الزلزال “المدمر” الذي ضرب جنوب البلاد في وقت مبكر من صباح الإثنين 6 فبراير 2023، وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر.

جهود حثيثة

وبذل رجال الإنقاذ جهوداً حثيثة من أجل انتشال أي من أفراد الفريق، خاصة المجموعة التي وصلت إلى المنطقة من شمال قبرص، لكن الطريقة التي انهار فيها الفندق صعّبت عملية إنقاذهم، وفق الشبكة.

نجاة أربعة

وكان من بين أفراد البعثة آباء لمجموعة من اللاعبين، بالإضافة إلى معلم واحد، ومديرين مساعدين، ومدربين، استقروا في الفندق يوم 3 فبراير 2023.

ونجا من الزلزال أربعة آباء والمعلم، فيما فقد الباقون (35 شخصاً) حياتهم.

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