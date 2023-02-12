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رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين لشغل وظائف جامعة الباحة

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رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين لشغل وظائف جامعة الباحة

رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين لشغل وظائف جامعة الباحة

رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين لشغل وظائف جامعة الباحة
٠٨:٤٥:٢٤ م، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت جامعة الباحة مُمثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية عن أسماء المواطنين والمواطنات المرشحين لشغل الوظائف الصحية الشاغرة (بنظام التعاقد بدوام كامل)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التفاصيل:

على المرشحين مراجعة الإدارة العامة للموارد البشرية بالمقر الرئيسي بالمدينة الجامعية خلال خمسة أيام عمل اعتباراً من يوم الاثنين 22/07/1444هـ وذلك لاستكمال إجراءات التعيين، مع ضرورة إحضار الآتي:

أصل الهوية الوطنية.

أصل المؤهل العلمي والسجل الأكاديمي.

أصل شهادة المعادلة للحاصلين على المؤهلات من خارج المملكة.

أصل شهادة التصنيف والتسجيل المهني.

عدد (2) صور شخصية.

صور من شهادات الخبرة.

شهادة التأمينات الاجتماعية.

للاستعلام:

ربط الاستعلام – (اضغط هنا).

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