كيف تعرف أن جهازك الآيفون يتعرض لعمليات تجسس؟ (فيديو)

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أوضح الخبير التقني سالم الحربي طريقة معرفة وجود أي عمليات تجسس على أجهزة الآيفون بكل سهولة، مؤكداً أهمية حذف أي برامج تجسس فوراً حال وجودها.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”،: “إنه يمكن معرفة أن جهازك الآيفون يتعرض للتجسس من خلال الخطوات التالية”:

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طريقة معرفة التجسس في الآيفون

أولاً: شيك على شاشة الرئيسية في جهازك ولاحظ وجود أي برامج غريبة وقم بحذفها فوراً.

ثانيا: من خلال الإعدادات والدخول إلى الخصوصية والأمان لاحظ نمط المطور، لو وجدت أنه في حالة تفعيل يعني ذلك أن جهازك تعرض للتجسس وتسطيب برامج تجسسية.

وتابع الخبير التقني سالم الحربي “أنه في حالة الدخول على الإعدادات ثم الدخول إلى الخصوصية والأمن ولم تجد نمط المطور يعمل أو في حالة تفعيل، يعني ذلك أن جهازك ليس عليه أي برامج تجسس بإذن الله.

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