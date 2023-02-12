جامعة الإمام تعلن نتائج 651 من المرشحين على وظائفها وتدعوهم للمقابلة الشخصية

وأضافت جامعة الإمام، أن المقابلة ستكون في القاعة الكبرى (A16) في المدينة الجامعية يومي الأربعاء 1444/07/24هـ والخميس 1444/07/25هـ الساعة 8:30 صباحًا، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

وأوضحت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أن الوظائف تم الإعلان عنها في تاريخ 1444/04/5هـ.

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن إجراء المقابلة الشخصية للمرشحين وعددهم 651 على الوظائف الصحية الرسمية ووظائف برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية.

طريقة للاستعلام:

1- أو من خلال سيرفر الجامعة:

– مقابلات يوم الأربعاء (ملف اكسل):

اضغط هنا

– مقابلات يوم الخميس (ملف اكسل):

اضغط هنا

عن جامعة الإمام

يذكر أن جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، هي جامعة حكومية سعودية مستقلة تأسست عام 1975م تقع شمال حي الراكة الواقع على واجهة الخليج العربي، على الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي الدمام والخبر.

وتحوي جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الجامعة 19 كلية وبها أكثر من 45 ألف طالب وطالبة.