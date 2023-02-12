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إجرام حوثي.. المليشيا تفجر منازل المدنيين باليمن (فيديو)
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إجرام حوثي.. المليشيا تفجر منازل المدنيين باليمن (فيديو)

إجرام حوثي.. المليشيا تفجر منازل المدنيين باليمن (فيديو)

إجرام حوثي.. المليشيا تفجر منازل المدنيين باليمن (فيديو)
٠٩:١٧:٤٥ م، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رصد مقطع فيديو، نشره الإعلام اليمني محمد الضبياني عبر منصة “تويتر”، جريمة جديدة ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، حيث أقدمت المليشيا التابعة لإيران، على تفجير أربعة منازل تعود لمواطنين.

أصحاب المنازل المستهدفة

ووثق أسماء أصحاب المنازل المستهدفة بمنطقة الزور، بمديرية صرواح، غربي مأرب،  هم : أحمد ناصر الجهمي، عبد العزيز الجهمي، وأحمد جروان. الحوثي هو الإرهاب والعدوان والجريمة ..

كما أظهر الفيديو، جانبا من عملية التفجير، التي جرت يوم أمس السبت، حيث استهدفت المنازل -فيما يبدو- بقنابل أو ألغام أرضية.

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فرض حصار محكم على المدنيين

وفي وقت سايق، كشف وزير الإعلام بالمجلس الرئاسي اليمين معم الإيراني، أن مليشيات الحوثي تواصل حصارها للمدنيين في محافظة صعدة.

وأوضح في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”، أن اليمن يدين ويستنكر بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي بتسيير حملة عسكرية مكونة من عشرات الأطقم والآليات والمدرعات على عزلة بركان بمديرية رازح محافظة صعدة، وفرض حصار محكم على المدنيين في المنطقة منذ ثلاثة أيام، في محاولة لإجبارهم على تحويل أراضيهم لمكب للنفايات.
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أخبار اليمن تفجير منازل مدنيين في اليمن معمر الإرياني مليشيا الحوثي

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