إجرام حوثي.. المليشيا تفجر منازل المدنيين باليمن (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

رصد مقطع فيديو، نشره الإعلام اليمني محمد الضبياني عبر منصة “تويتر”، جريمة جديدة ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، حيث أقدمت المليشيا التابعة لإيران، على تفجير أربعة منازل تعود لمواطنين.

أصحاب المنازل المستهدفة

ووثق أسماء أصحاب المنازل المستهدفة بمنطقة الزور، بمديرية صرواح، غربي مأرب، هم : أحمد ناصر الجهمي، عبد العزيز الجهمي، وأحمد جروان. الحوثي هو الإرهاب والعدوان والجريمة ..

كما أظهر الفيديو، جانبا من عملية التفجير، التي جرت يوم أمس السبت، حيث استهدفت المنازل -فيما يبدو- بقنابل أو ألغام أرضية.

اقرأ أيضا:

الإرياني: ميليشيا الحوثي حولت المدارس لمعسكرات وساقت الأطفال إلى الموت (فيديو)

فرض حصار محكم على المدنيين

وفي وقت سايق، كشف وزير الإعلام بالمجلس الرئاسي اليمين معم الإيراني، أن مليشيات الحوثي تواصل حصارها للمدنيين في محافظة صعدة.