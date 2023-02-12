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هل يشترط تسديد مخالفات المرور للقيام بإجراء عبر أبشر؟
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هل يشترط تسديد مخالفات المرور للقيام بإجراء عبر أبشر؟

هل يشترط تسديد مخالفات المرور للقيام بإجراء عبر أبشر؟

هل يشترط تسديد مخالفات المرور للقيام بإجراء عبر أبشر؟
٠٧:٤٤:٢٦ م، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، أهمية سداد مخالفات المرور كل مخالفة منفردة حتى يتمكن المستفيد من إتمام الإجراءات اللازمة عبر منصة أبشر.

جاء ذلك في رد من المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مغرد، استفسر بشأن مدى إلزامية سداد مخالفات المرور لأداء الإجراءات عبر منصة أبشر.

أهمية سداد المخالفات

وأجابت الإدارة العامة للمرور، بقولها “وعليكم السلام، التعليمات تنص على تسديد كل مخالفة لوحدها مع ضرورة تسديد كامل المخالفات لتتمكن من القيام بأي إجراء عبر بوابة أبشر. سعدنا بخدمتك”.

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وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور، أن خدمة تجديد الرخص عبر أبشر للسيارات الخصوصي فقط وليس لسيارات النقل.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد قال فيه : “قمت بتسديد رسوم الرخص والفحص الطبي ولم أتمكن من تجديد إلا رخصة واحدة، رخصة سيارة خصوصي، عن طريق أبشر كيف يمكن لي تجديد الرخص المتبقية رخصه نقل ثقيل ورخصه مركبات وأشغال عامة”؟

خدمة تجديد الرخص

وأجاب المرور السعودي بقوله “مرحباً بك، خدمة تجديد الرخص عبر أبشر للخصوصي فقط، تفضل بمراجعة أقرب قسم رخص قيادة لخدمتك. يسعدنا تواصلك”.

وقال المرور ، إن تجاوز محطة وزن الشاحنات يعرض لمخالفة قد تصل إلى 100 ألف ريال.

وأضاف على حسابه بـ”تويتر”، إن ارتكاب مخالفة تجاوز محطات الوزن عقوبته 5 آلاف ريال تتضاعف في حال التكرار بما لا يتجاوز 100 ألف ريال خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.

وأشار إلى أن هناك كاميرات لرصد الشاحنة بين مدخل ومخرج محطة الوزن.

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أبشر أخبار السعودية المرور مخالفات المرور منصة أبشر

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