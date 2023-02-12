بديلة للأدوية والمهدئات.. 5 أعشاب طبيعية تساعدك على النوم وتخلصك من الأرق

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يعاني كثير من الناس من مشاكل النوم لأسباب متنوعة، ويعد التوتر والقلق من الأسباب الشائعة، فيما يمكن لخمسة علاجات طبيعية يكون لها تأثيرات مهدئة وتحفز على النوم.

قالت روزي أوسمون، مدربة النوم المعتمدة لموقع Everynight.com: “تحتوي الأعشاب الطبيعية على خصائص قوية تعزز النوم. يمكنها تهدئة أعصابك وتهدئة حواسك، وتوفير النوم الكافي”.

وأضافت “غالبًا ما يرجع الحرمان من النوم إلى نمط الحياة المحموم والقلق والتوتر. يؤثر الإجهاد على إنتاج الناقل العصبي السيروتونين، ولكن تناول بعض المكملات العشبية يمكن أن يعوض هذه الخسارة”، بحسب صحيفة “إكسبريس”.

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كشفت خبيرة النوم عن أفضل خمسة أعشاب وزهور تساعد على النوم:

اللافندر

قالت: “الخصائص المضادة للاكتئاب والمسكنات والمهدئة للافندر تساعدك على النوم بشكل أفضل”. تشير الدراسات إلى أن أعشاب اللافندر يمكن أن تريح الأعصاب، وتقلل من مستويات القلق، واضطرابات المزاج.

وأضافت “إن انخفاض التوتر والقلق والمزاج الإيجابي يعزز اليقظة أثناء النهار والنوم الأكثر استدامة في الليل. عادة، يتم استخدام اللافندر عن طريق البخاخات أو الاستنشاق”.

البابونج

قالت خبيرة النوم: البابونج عشب طبي قديم معروف بآثاره المريحة. تثبت الدراسات العلمية الحديثة فعالية البابونج، فهو يقلل من القلق، ويهدئ الأعصاب، ويخفف من الأرق”.

ووجدت إحدى الدراسات، أن النساء اللواتي ولدن يعانين من صعوبة النوم والاكتئاب تحسن نومهن عند شرب شاي البابونج في الليل لمدة أسبوعين.

وأضافت “إن وجود مركبات الفلافونويد المهدئة للأعصاب في شاي البابونج يجعلها مشروبًا مهدئًا شهيرًا. يمكنك أن تشعر بتأثير البابونج المهدئ حتى عن طريق استنشاق رائحته”.

الناردين (السنبل الهندي)

وتابعت أوسمون: “غالبًا ما تستخدم جذور عشبة الناردين لعلاج الأرق والأرق والقلق لدى المرضى. منع حمض الفاليرينك الموجود في جذورها انهيار الناقل العصبي GABA. هذا يحفز على نوم أفضل”.

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زهرة الآلام (زهرة العاطفة)

وفقُا لخبيرة النوم: “تحتوي زهرة الآلام على مركبات الفلافونويد التي تساعد على استرخاء الأعصاب، والتي تساعدك على التخلص من التوتر والنوم بشكل أفضل. هذه الزهرة الاستوائية مذاقها جيد وتستخدم بشكل شائع في العديد من المهدئات العشبية التي لا تستلزم وصفة طبية”.

الاشواغاندا

وأضافت: “الأشواغاندا عشبة طبية تستخدم بشكل شائع لمكافحة الأرق، حيث أظهرت الدراسات أنها فعالة في تحسين وقت كمون بداية النوم ونوعية الراحة. توجد مركبات الأشواغاندا المعززة للنوم الحقيقية في أوراق هذا النبات – يعمل ثلاثي إيثيلين جلايكول على التخلص من مشاعر التوتر أو القلق، والحث على الهدوء، والمساعدة على النوم بسهولة”.

وتابعت: “أشواغاندا تعمل في نهاية المطاف مثل المهدئات، لذا فهي بديل رائع لأدوية القلق أو مساعدات النوم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية لأنها تعمل مع جسمك لتعزيز عادات النوم بشكل طبيعي. أشواغاندا يمكن شراؤها على شكل كبسولات يتم تناولها”.