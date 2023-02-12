مجهول يتبرع بـ30 مليون دولار لضحايا الزلزال

تواصل – فريق التحرير:

قرر باكستاني مقيم في أمريكا، التبرع بمبلغ 30 مليون دولار لضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، وتوجه إلى السفارة التركية بواشنطن وقدم التبرع، دون أن يفصح عن هويته.

تعليق رئيس وزراء باكستان

وعلق رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، على موقع الباكستاني مجهول الهوية، وقال عبر حسابه على “تويتر”: “تأثرت بشدة بمثال رجل باكستاني مجهول دخل إلى السفارة التركية في الولايات المتحدة وتبرع بمبلغ 30 مليون دولار لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.. هذه الأعمال الخيرية تمكّن البشرية من الانتصار على الصعاب التي يبدو حلها مستعصيا”.

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زلازل متتالية

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، ضربت هزة أرضية جديدة، ولاية كهرمان مرعش، جنوبي تركيا، وشعر بها معظم سكان المناطق الشمالية الغربية في سوريا، حسب ما ذكره الدفاع المدني السوري.

وكذلك أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، عن تسجيل هزة وقعت الساعة الثامنة صباح اليوم، قوتها 4.3 درجات على مقياس ريختر، ومركزها كان في جماعة النكور، التابعة لإقليم الحسيمة على عمق 18 كيلومتراً في شمال البلاد.

وفي جورجيا، ضربت هزتان أرضيتان بقوة 4.4 و3.3 درجة على مقياس ريختر ظهر اليوم الأحد، وبفارق 14 دقيقة، محيط مدينة “أوزورغتي” بغرب البلاد، ولم ترد معلومات عن وقوع أضرار وخسائر.