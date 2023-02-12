تعرف على زمن الاختبار النهائي حسب عدد الحصص للمواد الدراسية

تواصل – فريق التحرير:

كشف عبدالله السلطان المختص في الشأن التربوي، والحاصل على ماجستير في التوجيه والإرشاد، زمن الاختبار النهائي للمواد الدراسية، حسب عدد الحصص الدارسية.

وقال السلطان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن زمن الاختبار النهائي للمواد سيكون كالتالي:

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زمن الاختبار النهائي

– المواد التي حصصها (١-٢):

– الإبتدائية و المتوسطة ساعة.

– الثانوية ساعة ونصف.

– المواد التي حصصها(٣-٤):

– الإبتدائية و المتوسطة ساعة ونصف.

– الثانوية ساعتان.

– المواد التي حصصها ٥ وأكثر :

– الإبتدائية والمتوسطة ساعتان.

– الثانوية ساعتان و نصف.

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الفصل الدراسي الثالث

وينطلق الفصل الثالث للعام الحالي 20 شعبان، ويمر بإجازة عيد الفطر، بالإضافة لإجازة مطولة واحدة في شهر ذي القعدة، ثم يختتم العام الدراسي الحالي في الرابع من شهر ذي الحجة.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة التعليم مجموعة من التوصيات المهمة لمديري التعليم، تتعلق بإجراءات الاختبارات، تمنح خلالها الطلاب الفرصة للتفوق والريادة في اختباراتهم الدراسية.

ومن أهم هذه التوصيات التي وضعتها الوزارة في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات، وفقًا لـ”عكاظ”:

نصائح مهمة أيام الاختبارات

1 – صلاحية تأخير ساعة الاختبارات أو تقديمها بما يتناسب مع الأحوال الجوية، والظروف الطارئة.

2 – وضع جداول الاختبارات بعناية تامة ومشاركة الطلاب في إعدادها على أن تنسق المواد من حيث الصعوبة والسهولة بالشكل الذي لا يرهق الطلاب.

3 – ألا يختبر الطالب في أكثر من مادتين في اليوم الواحد، في جلستين منفصلتين.

4 – تُجرى الاختبارات الشفهية والمعملية في الأيام الثلاثة الأولى التي تسبق الاختبارات التحريرية على أن تكون ضمن اليوم الدراسي.

5 – تبدأ الاختبارات الساعة السابعة صباحاً في فصل الصيف والسابعة والنصف في فصل الشتاء.

6 – إعداد جدول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الصف السادس وللمرحلتين المتوسطة والثانوية ويشمل المواد التحريرية ومواد التقويم التكويني والمواد التي لها جانبان.

7 – إدراج الجدول بعد اعتماده من مديري ومديرات المدارس في نظام «نور» الإلكتروني وإعلانه.

8 – تسليم كل طالب وطالبة نسخة من الجدول قبل وقت كاف من بدء الاختبارات.

9 – يكون موعد خروج جميع الطلاب من المدرسة أيام الاختبارات بعد الانتهاء من الاختبار وفي وقت موحد، ويمنع خروجهم بين الفترتين.

10 – على مدير المدرسة إشعار أولياء الأمور بمواعيد خروج الطلاب من الاختبارات.

11 – يٌكلف منسوبو المدرسة بالمناوبة طيلة أيام الاختبارات حتى انصراف آخر طالب.

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