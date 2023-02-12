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“تحمل مواد إغاثية وطبية”.. 100 شاحنة مساعدات عالقة عند معبر شمال سوريا

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“تحمل مواد إغاثية وطبية”.. 100 شاحنة مساعدات عالقة عند معبر شمال سوريا

“تحمل مواد إغاثية وطبية”.. 100 شاحنة مساعدات عالقة عند معبر شمال سوريا

“تحمل مواد إغاثية وطبية”.. 100 شاحنة مساعدات عالقة عند معبر شمال سوريا
٠٦:٥٩:٤٠ م، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، تواجد 100 شاحنة مساعدات، تحمل مواد إغاثية وطبية، ووقودا، عند معبر أم جلود، في منبج، شمالي سوريا، بعد دخول قافلة مساعدات أممية من 10 شاحنات إلى مناطق المعارضة من معبر باب الهوى.

إدخال مواد الإغاثة

وحسب “العربية”، طالبت منظمات دولية بضرورة الإسراع في إدخال مواد الإغاثة، في ظل الاتهامات للنظام السوري بمنع دخول المساعدات من الجانب الذي يسيطر عليه.

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الأمم المتحدة تعترف بفشلها

من ناحية أخرى، اعترفت الأمم المتحدة بفشلها في مساعدة آلاف المدنيين السوريين، وعجزها عن إيصال المساعدات إلى المنكوبين في الشمال السوري، بعد أن حصد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا يوم الاثنين الماضي ما يقارب 30 ألف قتيل، وشرد الآلاف أيضاً.

واعتبر مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أن المنظمة خذلت السكان شمال غربي سوريا.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “خذلنا سكان شمال غربي سوريا. إنهم على حق في شعورهم بالتخلي عنهم.. يتطلعون إلى مساعدة دولية لم تصل أبدا”.

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