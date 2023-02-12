آلية وموعد إصدار تصاريح الحج لهذا العام.. وواجبات ضيوف الرحمن وتصاريح التموين والإعاشة

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الحج آلية وموعد إصدار تصاريح الحج لهذا العام للراغبين في أداء فريضة الحج، وآلية إصدار تصاريح التموين والإعاشة وواجبات على ضيوف الرحمن الالتزام بها.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالمستفيدين”، ردا على تساؤلات في هذا الشأن، أنه يمكن إصدار التصاريح ابتداء من تاريخ 15/10/1444هـ.

أما عن آلية إصدار التصاريح، فأكدت الوزارة أنه يمكن إصدار تصاريح الحج عبر منصة أبشر، ويتم بعدها إصدار رسالة نصية برقم التصريح لضيوف الرحمن.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة، انتهاء المهلة المحددة لسداد الدفعة الثانية من تكلفة باقات الحج للراغبين بأداء المناسك هذا العام من حجاج الداخل، موضحة أن التأخر عن سداد الدفعة الثانية في موعدها يؤدي إلى إلغاء الحجز.

وأضافت أن مهلة سداد الدفعة الثانية انتهت في تاريخ 144/7/7، في حين أن مهلة الدفعة الثالثة تستمر إلى موعد أقصاه 1444/10/10، حيث يسمح بسداد الحجز إلكترونيًا فقط عبر نظام “سداد”، على أنه لن بعد تاريخ 1444/7/4 لايمكن اختيار السداد بالدفع الجزئي، وفق وزارة الحج والعمرة.

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إعادة الحجز مرة أخرى

لكن الوزارة أتاحت بعد إلغاء الحجز بسبب عدم سداد الدفعة الثانية، للراغبين إعادة الحجز مرة أخرى حسب المقاعد المتاحة، إذ تظهر الباقات حسب المقاعد المتاحة في كل باقة، مشددة على أنه لا يمكن تأدية الحج إلا لمن يحمل هوية وطنية أو إقامة سارية المفعول.

وأكدت أنه في حال إتمام سداد قيمة باقة الحج واستكمال الحجز، فيتم إصدار التصريح من وزارة الداخلية، وعلى المتقدم طباعة تصريح أداء الحج عبر منصة “أبشر”، وذلك ابتداء من 1444/10/15، إذ سيتم إرسال رسالة نصية برقم التصريح المصدر.

أما في حال الرغبة بإلغاء الحجز، فيمكن الاطلاع على كافة تفاصيل سياسة الإلغاء والاسترجاع من خلال الصفحة الرئيسة للمسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة، واختيار سياسة إلغاء حجوزات حجاج الداخل لموسم 1444.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في وقت سابق عن باقات الحج لعام 1444هـ/ 2023م، للحجاج من داخل المملكة، والتي تشمل 4 باقات رئيسية شاملة السكن والإعاشة في منى، عرفات، مزدلفة، بالإضافة إلى مكة المكرمة.

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وتشمل الباقات الأربع:

الباقة الأولى

– بأسعار تبدأ من 10596 ريال إلى 11841 ريالاً.

– تشمل السكن والإعاشة في منى، عرفات، ومزدلفة.

الباقة الثانية

– بأسعار تبدأ من 8092 ريال إلى 8458 ريالاً.

– تشمل السكن والإعاشة في منى، عرفات، مزدلفة.

الباقة الثالثة

– تبدأ من 13150 ريالاً.

– تشمل الباقة السكن والإعاشة في منى، عرفات، ومزدلفة.

الباقة الرابعة

– بأسعار تبدأ من 3984 ريالاً.

– تشمل السكن والإعاشة بمكة المكرمة، عرفات، ومزدلفة.

تراخيص التموين الإعاشة

في سياق ذي صلة، دعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للتراخيص وسلامة الغذاء عموم الشركات والمؤسسات وأصحاب المطابخ المتخصصين في التموين والإعاشة والراغبين في تقديم خدمات التغذية والتموين والإعاشة لموسم حج 1444هـ الى ضرورة تحديث بياناتهم عبر منصة مركز معلومات الإعاشة بالأمانة عبر الرابط التالي : cic-eportal.com.

وأوضحت أن ذلك تمهيدا لبدء إستقبال الطلبات، وذلك في اطار الاستعدادات لموسم الحج وبهدف تقديم خدمات مميزه وبجودة عاليه .

وأوضحت الأمانة إنه سيتم استقبال الطلبات بعد استيفاء المتطلبات واستكمال الإجراءات التي تخول اصحاب تلك المنشآت تقديم خدمات الإعاشة والتموين خلال موسم الحج.

ولضمان اختيار أفضل المؤسسات المتخصصه ، لافتةً الى أن ذلك يأتي من خلال حرص الأمانة على تقديم وجبات الاعاشة لضيوف الرحمن بالطرق الصحية الآمنة ، ووفق أعلى معايير الجودة في تطبيق شروط سلامة التغذية، وبما يتوافق مع متطلبات ومعايير المنظمات العالمية .

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الحضور في نقطة التجمع

من جهتها، ألزمت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن بـ 7 واجبات أثناء رحلة تأدية نسك الحج، على رأسها الالتزام بالمواعيد المحددة لجميع التحركات.

وأوضحت الوزارة، أنه يجب على الحاج أن يلتزم بالحضور في نقطة التجمع بالمدينة التي تم اختبارها أثناء التسجيل، ويتحمل تكاليف عدم الالتزام بذلك، كما يجب عليه عدم المطالبة باستعادة مبلغ النقل المحدد بالباقة المختارة.

وتابعت الوزارة، أنه في حالة الرغبة وإلغاء تصريح الحج بعد إصداره، فعليه إلغاء تصريح الحج أولا من بوابة أبشر، ثم يقدم الطلب من خلال المسار الالكتروني للوزارة أو تطبيق نسك خلال المدة المحددة، حيث إنه سيتم تطبيق سياسة الإلغاء.

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7 واجبات لأداء فريضة الحج

1 – الالتزام بالمواعيد المحددة لجميع التحركات.

2 – دفع قيمة الباقة المختارة.

3 – عدم اصطحاب مرافقين غير مسجلين بالمنشأة نفسها.

4 – الحصول على تصريح الحج.

5 – المحافظة على ممتلكاته الخاصة والمحافظة على ممتلكات وتجهيزات منشأة الحج.

6 – الحضور في نقطة التجمع بالمدينة.

7 – إلغاء تصريح الحج أولا من بوابة أبشر.

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