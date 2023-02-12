خرج من تحت الأنقاض يقرأ القرآن.. إنقاذ شاب سوري وهو يرتل سورة الإنسان (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

تمكن فريق الإنقاذ المدني اليوم الأحد، من إنقاذ شاب سوري من تحت الأنقاض في مدينة قهرمان- مرعش.

وكان الشاب يقرأ سورة الإنسان.. والفريق التركي يقول: “ادع لنا هناك ولنفسك لأن دعاؤك مقبول عند الله”.

يقرأ القرآن تحت الأنقاض:

وفي وقت سابق انتشر مشهد مؤثر أبكى الملايين، حيث ظل أحد الناجين الأتراك يقرأ القرآن لحظة إنقاذه بعد 104 ساعات تحت الأنقاض.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فرق الإنقاذ وهي تخرج تركي وهو يقرأ القرآن الكريم، لحظة خروجه من تحت الأنقاض بعد مكوثه تحت الركام لأكثر من 3 أيام متواصلة.

وظهر المواطن التركي خلال مقطع الفيديو وهو يقرأ من أواخر سورة البقرة وبجانبه أحد المنقذين يردد معه الآيات، في مشهد مؤثر أثار دهشة الملايين مع حالة ممزوجة بالفرحة والحزن والدعاء بظهر الغيب أن يكون عونًا للأتراك والسوريين في مصابهم الأليم.

وكانت السلطات التركية، أعلنت ارتفاع وفيات الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرًا إلى 22 ألفًا و800 قتيل، فيما ارتفعت إلى 77 ألفًا و711 أعداد المصابين.

اليوم أنقذ الشاب السوري من تحت الإنقاذ في مدينة قهرمان-مرعش من طرف فريق الإنقاذ من ساكاريا، وكان الشاب يقرأ سورة الإنسان. سبحان الله. والفريق التركي يقول "أدع لنا هناك ولنفسك لأن دعاؤك مقبول عند الله". و #زلزال_سوريا_تركيا #زلزال pic.twitter.com/fsfT5kPld4 — د. حسن الحسيني (@7usaini7) February 12, 2023

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