الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
هل يشترط تسديد مخالفات المرور للقيام بإجراء عبر أبشر؟
لاعب الكاميرون الشهير في تركيا: صلاة الفجر أنقذت حياتي من الزلزال المدمر
مجهول يتبرع بـ30 مليون دولار لضحايا الزلزال
بديلة للأدوية والمهدئات.. 5 أعشاب طبيعية تساعدك على النوم وتخلصك من الأرق
تعرف على زمن الاختبار النهائي حسب عدد الحصص للمواد الدراسية
“تحمل مواد إغاثية وطبية”.. 100 شاحنة مساعدات عالقة عند معبر شمال سوريا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شرطة المدينة تحيل معتلّة نفسيًا للعلاج.. وتلاحق مصورها

شرطة المدينة تحيل معتلّة نفسيًا للعلاج.. وتلاحق مصورها

شرطة المدينة تحيل معتلّة نفسيًا للعلاج.. وتلاحق مصورها
٠٦:٤٧:٠٧ م، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أفادت شرطة منطقة المدينة المنورة أنها تلقت بلاغًا عن وجود امرأة تعاني من اعتلالات نفسية في أحد الطرق العامة، وتم التعامل معها في حينه وإحالتها إلى الجهات المختصة.

في الوقت الذي أعلنت فيه أنه جاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًا بذلك لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بحسب ما جاء في حساب “الأمن العام” عبر موقع “تويتر”.

اقرأ أيضًا:

بينهم امرأة.. القبض على 4 أشخاص لارتكابهم الجرائم المعلوماتية والآداب العامة بالرياض

عقوبة التشهير الإلكتروني بالمملكة

وفق ما بينه نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة فإن عقوبة التشهير ر بالأخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية، تستوجب عقوبات جزائية رادعة.

وهذه العقوبات هي السجن لمدة سنة كاملة، وغرامة مالية تصل قيمتها إلى 500 ألف ريا. بالإضافة إلى مصادرة كافة الأجهزة والوسائل التي تم استخدامها في ارتكاب الجريمة.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم شرطة المدينة المنورة عقوبة التشهير الإلكتروني بالمملكة مريضة نفسية نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

مواد ذات صلة

المزيد
“سامسونج” تتحدث عن هجوم إلكتروني استهدف بيانات عملاء

“سامسونج” تتحدث عن هجوم إلكتروني استهدف بيانات عملاء

٠١:٢٣ ص، السبت، ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
وفاة مُعتقل يمني متأثراً بالتعذيب في سجون ‏المليشيات بذمار

وفاة مُعتقل يمني متأثراً بالتعذيب في سجون ‏المليشيات بذمار

٠٤:٠١ م، الأحد، ١٢ مارس ٢٠١٧
عسير.. إنشاء إدارة تعليم بمحافظة «ظهران الجنوب»

عسير.. إنشاء إدارة تعليم بمحافظة «ظهران الجنوب»

٠٤:٠٢ م، الخميس، ٢٧ أكتوبر ٢٠١٦
نداء مواطن عبر «تواصل»: أنقِذوا شوارع المدينة المنورة من الغَرق (فيديو)

نداء مواطن عبر «تواصل»: أنقِذوا شوارع المدينة المنورة من الغَرق (فيديو)

٠٦:٥٨ م، الأحد، ١٣ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *