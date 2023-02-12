شرطة المدينة تحيل معتلّة نفسيًا للعلاج.. وتلاحق مصورها

تواصل – فريق التحرير:

أفادت شرطة منطقة المدينة المنورة أنها تلقت بلاغًا عن وجود امرأة تعاني من اعتلالات نفسية في أحد الطرق العامة، وتم التعامل معها في حينه وإحالتها إلى الجهات المختصة.

في الوقت الذي أعلنت فيه أنه جاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًا بذلك لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بحسب ما جاء في حساب “الأمن العام” عبر موقع “تويتر”.

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عقوبة التشهير الإلكتروني بالمملكة

وفق ما بينه نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة فإن عقوبة التشهير ر بالأخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية، تستوجب عقوبات جزائية رادعة.

وهذه العقوبات هي السجن لمدة سنة كاملة، وغرامة مالية تصل قيمتها إلى 500 ألف ريا. بالإضافة إلى مصادرة كافة الأجهزة والوسائل التي تم استخدامها في ارتكاب الجريمة.