بعد توقعه لزلزال تركيا.. باحث هولندي يحذر دول عربية من كارثة

تواصل – فريق التحرير:

ظهر الباحث الهولندي فرانك هوجربيتس، الذي توقع حدوث زلزال سوريا وتركيا قبل أيام من وقوعه، مرة أخرى، أمس السبت، في مقطع مصور، محذرا مصر ولبنان، من كارثة مشابهة.

معلومات غير مؤكدة

وعبر فيديو بثته قناة معهد “SSGEOS” المختص في النشاط الزلزالي، على يوتيوب، ظهر هوجربيتس قائلًا: “يسألني الناس عن احتمالية حدوث زلزال كبير في لبنان أو حتى مصر، وأجيب نعم، فإذا نظرنا إلى تاريخ هذين البلدين، فهما كانا معرضين لنشاط زلزالي كبير”.

وتابع: “لكن لا يمكن الجزم إذا كان الزلزال المقبل سيحدث الأسبوع المقبل أو في غضون 5 أو 10 سنوات لاحقة، هذا ما لا أعرفه بدقة”، حسب “اليوم”.

زلازل أخرى خلال أيام

وتوقع هوجربيتس حدوث زلازل أخرى خلال أيام في نطاق 6 درجات على مقياس ريختر وربما تصل إلى 6.7 درجات.

وقال إن المنطقة كلها تعيد التموضع والتشكل بعد الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا، بعد أن تسبب في حدوث تغير كبير في توزيع الضغط بجميع أنحاء المنطقة.

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تكذيب مصري

على الجانب الآخر، كذّب د. جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع للحكومة المصرية، توقعات الباحث الهولندي.

وقال القاضي إنه يستحيل التنبؤ بالزلازل بتلك الدقة التي يصفها الهولندي، وما حدث من موافقة الزلزال في تركيا لتنبؤه سابقًا محض مصادفة خالصة، إذ إن ما اعتمد عليه في تنبؤه مجرد خرافات غير علمية بالمرة.

وطمأن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، المصريين، من أي تخوف بشأن حدوث زلزال قادم بنفس قوة الهزة الأرضية الواقعة في تركيا وسوريا، قائلًا: “نحن في أمان من وقوع مثل ذلك الزلزال المدمر في مصر”.

ضعيفة إلى متوسطة

وأورد أن الزلازل التي تحدث في مصر ضعيفة إلى تحت متوسطة، وهي غير مدمرة بذلك الشكل، موضحا أن أماكن حدوث الزلازل في مصر مرصودة ويتابعها المعهد بشكل مستمر، وهي شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، إضافة لمنطقة شرق البحر المتوسط الداخلة في حدود مصر، وكل تلك المناطق غير مأهولة، وبعيدة عن السكان، فإذا ما حدث فيها زلزال، لن يكون تأثيره كبيرًا على المناطق السكنية.