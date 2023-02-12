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شؤون الحرمين تزود الأرفف بنسخ من القرآن الكريم بعدة لغات
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شؤون الحرمين تزود الأرفف بنسخ من القرآن الكريم بعدة لغات

شؤون الحرمين تزود الأرفف بنسخ من القرآن الكريم بعدة لغات

شؤون الحرمين تزود الأرفف بنسخ من القرآن الكريم بعدة لغات
٠٦:٠٨:٥٨ م، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

تزود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأرفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعدد من نسخ القرآن الكريم ومصاحف برايل للمكفوفين.

هذا بالإضافة إلى مصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات منها (الإنجليزية، والأوردية، والإندونيسية، وإيداع التفسير الميسر، والمصحف الجوامعي والمصحف الشريف بالحجم الكبير) حيث توزع في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام كل أسبوع وخاصة في خطبة يوم الجمعة.

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توزيع مصاحف

كانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بإدارة المساجد بمحافظة جدة، قامت قبل أشهر بتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من المصاحف الشريفة على الحجاج المغادرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ضمن خطة التوزيع التي تنفذها الوزارة.

ويأتي توزيع المصاحف على الحجاج المغادرين إلى أوطانهم بعد أداء نسكهم إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة بتوزيع مليون نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد بمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم، بأكثر من 76 لغة عالمية، على جميع الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعلى العاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية.

وقدم حجاج بيت الله الحرام الشكر والامتنان لقيادة المملكة على رعايتها لجميع شؤون الإسلام والمسلمين، والعناية والاهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتقديم كل الخدمات لضيوف الرحمن، واصفين هدية المصاحف بأغلى هدية يعود بها الحاج لبلاده.

الكلمات الدلالية:
المسجد الحرام المسجد النبوي شؤون الحرمين نسخ القرآن الكريم

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