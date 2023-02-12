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بعد الزلزال.. 2400 هزة ارتدادية خلال أسبوع وارتفاع أعداد الضحايا
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بعد الزلزال.. 2400 هزة ارتدادية خلال أسبوع وارتفاع أعداد الضحايا

بعد الزلزال.. 2400 هزة ارتدادية خلال أسبوع وارتفاع أعداد الضحايا

بعد الزلزال.. 2400 هزة ارتدادية خلال أسبوع وارتفاع أعداد الضحايا
٠٦:٠٩:٣٨ م، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قالت إدارة الكوارث التركية، اليوم الأحد، إنها سجلت 2400 هزة ارتدادية، منذ زلزال الإثنين الماضي المدمر، كاشفة في الوقت نفسه عن إجلاء نحو 148 ألف شخص من المناطق المنكوبة لولايات أخرى.

35 ألف قتيل

وفي السياق ذاته، ارتفعت أعداد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء من الشمال السوري وجنوب تركيا إلى نحو 35 ألف قتيل، فيما أضافت تركيا 4600 حالة وفاة إلى حصيلة قتلى الزلزال خلال الساعات الماضية، حسب “العربية”.

وتتواصل جهود الإغاثة والبحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة لإنقاذ الناجين والعالقين بين أنقاض الزلزال وتقديم المساعدات، فيما تنطلق الطائرة السابعة من الجسر الجوي السعودي إلى مناطق الزلزال.

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تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا تتجاوز 265 مليون ريال

300 مليون ريال 

وتمكنت الحملة الشعبية السعودية للتبرع لسوريا وتركيا عبر منصة “ساهم” من جمع أكثر من 300 مليون ريال، قدمها أكثر من مليون متبرع منذ انطلاق الحملة.

وانطلقت الحملة إنفاذا لتوجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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