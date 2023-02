توقعات خلال أيام.. هل تصطدم صخرة فضائية تقترب من الأرض

تواصل – فريق التحرير:

يقترب كويكب – يقدر حجمه بأنه أوسع من جسر جولدن جيت الشهير في سان فرانسيسكو، بالولايات المتحدة – من مدار الأرض يوم الخميس المقبل.

ويقوم علماء وكالة “ناسا” بتتبع الصخرة الفضائية المسماة 199145 (2005 YY128)، التي يبلغ قطرها نحو كيلومتر واحد، وتصنف كجسم قريب من الأرض.

اقرأ أيضًا:

ناسا تتوقع اصطدام كويكب ضحم بالأرض بعد 5 أيام .. ماذا قالت عن حجم الضرر؟

ويقدر عرض الكويكب ما بين 570 م و1300 م، وسيقترب نحو الأرض بحوالي 4.5 ملايين كيلومتر في 16 فبراير، مع عدم ثقة “ناسا” بما يكفي للتعليق على ما إذا كان سيتحطم بالفعل في مدار الأرض ويسبب أي ضرر للكوكب.

يأتي ذلك بعد أسبوعين فقط من تسجيل مرور كويكب آخر ضخم بالقرب من الأرض في واحدة من أقرب المواجهات التي تم تسجيلها على الإطلاق، لكنه فشل في إحداث تأثير بأي شكل من الأشكال.

وتم اكتشاف الكويكب 2023 BU في 21 يناير فقط، وكان على بعد 2200 ميل فقط من سطح الأرض، حيث حلّق فوق الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية في الساعات المبكرة من صباح يوم 27 يناير.

اقرأ أيضًا:

ناسا ترصد ظاهرة عجز العلماء عن تفسيرها

وهذا يعني أنه اقترب 10 مرات أقرب من أقمار الاتصالات في العالم، والتي تقع داخل قوس يعلو 22 ألف ميل فوقنا. وهي مسافة تساوي تقريبًا المسافة من لندن إلى قبرص، وفقًا لموقع “روسيا اليوم”.

وتذكر وكالة “ناسا” أن الكويكبات التي يقل قطرها عن 25 مترًا ستحترق على الأرجح عندما تدخل الغلاف الجوي للأرض، ما يؤدي إلى ضرر ضئيل أو معدوم على الأرض، لكن هذا الكويكب المتجه نحونا، أكبر بكثير من ذلك بكثير.

وعلى الرغم من أن 199145 (2005 YY128) أكبر بكثير، إلا أن “ناسا” غير متأكدة مما إذا كانت الصخرة الفضائية ستصطدم بمدار الأرض أم لا، وما إذا كانت قادرة على التأثير على الأرض أم لا، غير أنها أكدت مطمئنة أنه لا داعي للذعر.

Next 16 Feb., the 580-1300 meters potentially hazardous asteroid (199145) 2005 YY128 will have a relatively close and obviously safe encounter with us, coming as close as 4.6 millions of km, 12 times the average lunar distance.

SEE HERE ☄️👇https://t.co/aeBcK705nt pic.twitter.com/8k7Ej0B2ZE

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) February 10, 2023