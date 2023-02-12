طفل سوري أعلنت عائلته وفاته.. وبعد 6 أيام خرج حيا من تحت الأنقاض

تواصل- فريق التحرير:

لم ينقطع الأمل من إنقاذ ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين الماضي.

إنقاذ طفل وطفلة:

وجود الأمل واليقين في فضل الله ظهر في نجاة الطفل السوري “عمر أسعد”، الذي أعلنت عائلته أنه توفي رفقة والده وشقيقة، واليوم بعد 6 أيام خرج حياً من تحت الأنقاض في أنطاكيا.

كما تم إنقاذ طفلة وهي في حضن أختها المتوفاة بمدينة جنديرس شمالي حلب افتدت أختها الرضيعة بنفسها.

فيما تم تسمية الطفلة “عفراء” والتي ولدت خلال الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة جنديرس بريف حلب ، على اسم والدتها التي توفيت تحت الأنقاض.

إنقاذ فتاة ومسن:

من ناحية أخرى تمكنت فرق الإنقاذ التركية، بعد 150 ساعة على الزلزال، من انتشال وإنقاذ فتاة من تحت الأنقاض في ولاية هاتاي جنوبي تركيا.

كما تمكنت فرق الإنقاذ التركية من انتشال وإنقاذ رجل مسن من تحت الأنقاض في كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

أيضا تمكنت فرق الإنقاذ التركية من انتشال وإنقاذ شاب بعمر 27 عاما من تحت الأنقاض في كهرمان مرعش.

فيما وصل فريق الإنقاذ السوداني إلى 3 أشخاص أحياء تحت الأنقاض جنوبي تركيا حيث يتم العمل حاليا لإخراجهم سالمين.

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