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إعلامي شهير يفقد 13 شخصًا من عائلته تحت أنقاض زلزال تركيا (صور)

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إعلامي شهير يفقد 13 شخصًا من عائلته تحت أنقاض زلزال تركيا (صور)

إعلامي شهير يفقد 13 شخصًا من عائلته تحت أنقاض زلزال تركيا (صور)

إعلامي شهير يفقد 13 شخصًا من عائلته تحت أنقاض زلزال تركيا (صور)
٠٥:٤٣:٥١ م، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نعى الإعلامي السوري فادي الحلبي عائلته المؤلّفة من 13 شخصاً، الذين قضَوا جميعهم تحت أنقاض منزلهم في أنطاكيا بتركيا.

وفاة 13 شخصا:

وقام الإعلامي بنشر صور لأولاده وزوجته وعدد من أفراد عائلته على حسابه في تويتر.
وفي وقت سابق كان الحلبي قد كتب على حسابه ايضا يدعو الله تعالى بنجاة ائلته من تحت الأانقاض، قبل ان يؤكد وفاتهم اليوم الأحد، عقب 7 أيام من وقوع الزلزال المدمر.

إنقاذ فتاة ومسن:

من ناحية أخرى تمكنت فرق الإنقاذ التركية، بعد 150 ساعة على الزلزال، من انتشال وإنقاذ فتاة من تحت الأنقاض في ولاية هاتاي جنوبي تركيا.

كما تمكنت فرق الإنقاذ التركية من انتشال وإنقاذ رجل مسن من تحت الأنقاض في كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

أيضا تمكنت فرق الإنقاذ التركية من انتشال وإنقاذ شاب بعمر 27 عاما من تحت الأنقاض في كهرمان مرعش.

فيما وصل فريق الإنقاذ السوداني إلى 3 أشخاص أحياء تحت الأنقاض جنوبي تركيا حيث يتم العمل حاليا لإخراجهم سالمين.

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الكلمات الدلالية:
اعلامي سوري زلزال تركيا زلزال سوريا فادي الحلبي

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