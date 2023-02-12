من عمر سنتين حتى 18.. ما هو الوقت المسموح لجلوس طفلك أمام الشاشات؟
تواصل – فريق التحرير:
يجد الآباء صعوبة في السيطرة على تواجد الأطفال أمام الشاشات، وهو ما قد يشكل خطرًا عليهم وبخاصة إذا ما تحول الأمر لإدمان.
أعراض الإدمان:
-الشعور الدائم بالقلق والتوتر عند فصل، أو تعطل الإنترنت.
-يكون الطفل في حالة ترقب دائم لبرامج ومواقع التواصل المشارك بها.
-عدم الشعور بالوقت، أو بالآخرين من حوله عند استخدام البرامج والأجهزة الإلكترونية.
-الميل إلى العزلة، قلة التواصل مع الآخرين، وكثرة المكوث في المنزل.
-قلة أو انعدام الأنشطة الرياضية، أو الاجتماعية التي يمارسها الطفل؛ لانشغاله بالأجهزة الإلكترونية.
-الوقت المسموح به للجلوس أمام الشاشة (التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية):
ونقل حساب “عيشها بصحة”، التابعة لوزارة الصحة توصية الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بالتالي:
الرضع أقل من سنتين
-يمنع استخدام الأجهزة الألكترونية والجلوس أمام الشاشات.
الأطفال من عمر سنتين إلى خمس سنوات
-يجب ألا يزيد الوقت على ساعة واحدة في اليوم، مع وجود البالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه.
من عمر 6 إلى 18 سنة
-يجب على الآباء وضع حد، ووقت معين بحيث لا يتجاوز ساعتين يوميًّا.
أكثر من 18 سنة
-لاينصح باستخدامها لأكثر من ساعتين يوميًا.
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إرشادات عند استخدام الأجهزة الإلكترونية:
طريقة لحماية العين من الأجهزة الإلكترونية هي الحد من الاستخدام، لكن عندما لا يكون ذلك ممكنًا، فإن هذه الاقتراحات تساعد على ضمان صحة العين:
-أخذ وقت استراحة متكررة لراحة العين والتقليل من التعرض الطويل للشاشات، وذلك باستخدام قاعدة (20-20-20).
-القاعدة تنص على أنه في كل 20 دقيقة تمضيها أمام شاشة جهاز إلكتروني، انظر لأي مجسم يبعد عنك 20 قدمًا، لمدة 20 ثانية.
-الحد من استخدام الهواتف قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات.
-استخدام القطرات المرطبة للعين عند الشعور بالجفاف.
-المحافظة على نظافة الشاشة، والتقليل من سطوعها؛ لتجنب إجهاد العين.
-القيام بالرمش المتكرر؛ لترطيب العين، واستخدام القطرات المرطبة عند الشعور بالجفاف.
-ضبط إضاءة الغرفة، وتجنب الإضاءة الساطعة، والتوهج على العين مباشرة.
-ضبط إعدادات الشاشة فيما يتعلق بتكبير الخط، وضبط التباين، والسطوع إلى المستوى المناسب.
-تجنب انحناء الرقبة في أثناء استخدام الأجهزة، ووضع شاشة الجهاز بوضع متساوٍ مع مستوى العين، وعلى بعد نحو طول الذراع عن العين.
كيف يقضي طفلك وقت الفراغ؟
-تشجيع الطفل على ممارسة هواية الرسم، والتلوين، والتشكيل مثل استخدام الصلصال، واللعب بالرمل، بالإضافة إلى حل الألغاز الصغيرة، والتركيبات البسيطة، والمكعبات، والتعرف على الألوان، والأرقام، والحيوانات، وغيرها.
-التردد على المكتبة، وقراءة القصص المناسبة لأعمار الأطفال، وتشجيعهم على كتابة قصص قصيرة.
-ممارسة الرياضة، واكتساب خبرات جديدة.
قضاء بعض الوقت في تعلم لغة جديدة.
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نصائح للوالدين:
-المراقبة والمتابعة المستمرة، من دون إشعار الطفل بذلك، ودون منعه.
-استخدام برامج المراقبة الأمنية للأبناء؛ حيث يمكن للآباء مراقبة بعض أجهزة أبنائهم عن طريق تحميل برامج خاصة في أجهزة الكمبيوتر والجوال.
-على الوالدين تحديد ساعات معينة تسمح للطفل باستخدام الأجهزة الإلكترونية.
-المحافظة على غرف النوم، وأوقات الوجبات، وأوقات اللعب خالية من الأجهزة الإلكترونية.
-التوقف عن استخدام الشاشات قبل ساعة من وقت النوم، وإزالة الأجهزة من غرف النوم.
-إشراك الطفل في وضع قوانين وضوابط لاستخدام الأجهزة الإلكترونية؛ حتى يسهل عليه تطبيقها والتزامه بها.
-في حالات الإدمان الشديد، لابد من تقليص عدد الساعات التي يقضيها الطفل مع الأجهزة تدريجيًّا.
-مشاركة الطفل في أنشطته وألعابه غير الإلكترونية.
-تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية بوصفها وسيلة لتهدئة الطفل.
-تشجيع الطفل على فتح باب الحوار في مختلف المواضيع التي تثير اهتمامه.
-تجنب البرامج والتطبيقات التي تحتوي على الكثير من المحتوى العنيف.
-حث الطفل على ضرورة التحدث عند التعرض لأي وسائل تهديد، أو مواقف مثيرة للريبة.
تذكر أن نوعية البرامج التي يشاهدها الطفل أكثر أهمية من مقدار الوقت الذي يقضيه.