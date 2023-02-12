الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
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من عمر سنتين حتى 18.. ما هو الوقت المسموح لجلوس طفلك أمام الشاشات؟

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من عمر سنتين حتى 18.. ما هو الوقت المسموح لجلوس طفلك أمام الشاشات؟

من عمر سنتين حتى 18.. ما هو الوقت المسموح لجلوس طفلك أمام الشاشات؟

من عمر سنتين حتى 18.. ما هو الوقت المسموح لجلوس طفلك أمام الشاشات؟
٠٥:٤٤:١٥ م، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يجد الآباء صعوبة في السيطرة على تواجد الأطفال أمام الشاشات، وهو ما قد يشكل خطرًا عليهم وبخاصة إذا ما تحول الأمر لإدمان.

أعراض الإدمان:

-الشعور الدائم بالقلق والتوتر عند فصل، أو تعطل الإنترنت.
-يكون الطفل في حالة ترقب دائم لبرامج ومواقع التواصل المشارك بها.
-عدم الشعور بالوقت، أو بالآخرين من حوله عند استخدام البرامج والأجهزة الإلكترونية.
-الميل إلى العزلة، قلة التواصل مع الآخرين، وكثرة المكوث في المنزل.
-قلة أو انعدام الأنشطة الرياضية، أو الاجتماعية التي يمارسها الطفل؛ لانشغاله بالأجهزة الإلكترونية.
-الوقت المسموح به للجلوس أمام الشاشة (التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية):

ونقل حساب “عيشها بصحة”، التابعة لوزارة الصحة توصية الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بالتالي:

الرضع أقل من سنتين

-يمنع استخدام الأجهزة الألكترونية والجلوس أمام الشاشات.

الأطفال من عمر سنتين إلى خمس سنوات

-يجب ألا يزيد الوقت على ساعة واحدة في اليوم، مع وجود البالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه.

من عمر 6 إلى 18 سنة

-يجب على الآباء وضع حد، ووقت معين بحيث لا يتجاوز ساعتين يوميًّا.

أكثر من 18 سنة

-لاينصح باستخدامها لأكثر من ساعتين يوميًا.

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إرشادات عند استخدام الأجهزة الإلكترونية:

طريقة لحماية العين من الأجهزة الإلكترونية هي الحد من الاستخدام، لكن عندما لا يكون ذلك ممكنًا، فإن هذه الاقتراحات تساعد على ضمان صحة العين:

-أخذ وقت استراحة متكررة لراحة العين والتقليل من التعرض الطويل للشاشات، وذلك باستخدام قاعدة (20-20-20).
-القاعدة تنص على أنه في كل 20 دقيقة تمضيها أمام شاشة جهاز إلكتروني، انظر لأي مجسم يبعد عنك 20 قدمًا، لمدة 20 ثانية.
-الحد من استخدام الهواتف قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات.
-استخدام القطرات المرطبة للعين عند الشعور بالجفاف.
-المحافظة على نظافة الشاشة، والتقليل من سطوعها؛ لتجنب إجهاد العين.
-القيام بالرمش المتكرر؛ لترطيب العين، واستخدام القطرات المرطبة عند الشعور بالجفاف.
-ضبط إضاءة الغرفة، وتجنب الإضاءة الساطعة، والتوهج على العين مباشرة.
-ضبط إعدادات الشاشة فيما يتعلق بتكبير الخط، وضبط التباين، والسطوع إلى المستوى المناسب.
-تجنب انحناء الرقبة في أثناء استخدام الأجهزة، ووضع شاشة الجهاز بوضع متساوٍ مع مستوى العين، وعلى بعد نحو طول الذراع عن العين.

كيف يقضي طفلك وقت الفراغ؟

-تشجيع الطفل على ممارسة هواية الرسم، والتلوين، والتشكيل مثل استخدام الصلصال، واللعب بالرمل، بالإضافة إلى حل الألغاز الصغيرة، والتركيبات البسيطة، والمكعبات، والتعرف على الألوان، والأرقام، والحيوانات، وغيرها.

-التردد على المكتبة، وقراءة القصص المناسبة لأعمار الأطفال، وتشجيعهم على كتابة قصص قصيرة.

-ممارسة الرياضة، واكتساب خبرات جديدة.

قضاء بعض الوقت في تعلم لغة جديدة.

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نصائح للوالدين:

-المراقبة والمتابعة المستمرة، من دون إشعار الطفل بذلك، ودون منعه.

-استخدام برامج المراقبة الأمنية للأبناء؛ حيث يمكن للآباء مراقبة بعض أجهزة أبنائهم عن طريق تحميل برامج خاصة في أجهزة الكمبيوتر والجوال.

-على الوالدين تحديد ساعات معينة تسمح للطفل باستخدام الأجهزة الإلكترونية.

-المحافظة على غرف النوم، وأوقات الوجبات، وأوقات اللعب خالية من الأجهزة الإلكترونية.

-التوقف عن استخدام الشاشات قبل ساعة من وقت النوم، وإزالة الأجهزة من غرف النوم.

-إشراك الطفل في وضع قوانين وضوابط لاستخدام الأجهزة الإلكترونية؛ حتى يسهل عليه تطبيقها والتزامه بها.

-في حالات الإدمان الشديد، لابد من تقليص عدد الساعات التي يقضيها الطفل مع الأجهزة تدريجيًّا.

-مشاركة الطفل في أنشطته وألعابه غير الإلكترونية.

-تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية بوصفها وسيلة لتهدئة الطفل.

-تشجيع الطفل على فتح باب الحوار في مختلف المواضيع التي تثير اهتمامه.

-تجنب البرامج والتطبيقات التي تحتوي على الكثير من المحتوى العنيف.

-حث الطفل على ضرورة التحدث عند التعرض لأي وسائل تهديد، أو مواقف مثيرة للريبة.

تذكر أن نوعية البرامج التي يشاهدها الطفل أكثر أهمية من مقدار الوقت الذي يقضيه.

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