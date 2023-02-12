من عمر سنتين حتى 18.. ما هو الوقت المسموح لجلوس طفلك أمام الشاشات؟

تواصل – فريق التحرير:

يجد الآباء صعوبة في السيطرة على تواجد الأطفال أمام الشاشات، وهو ما قد يشكل خطرًا عليهم وبخاصة إذا ما تحول الأمر لإدمان.

أعراض الإدمان:

-الشعور الدائم بالقلق والتوتر عند فصل، أو تعطل الإنترنت.

-يكون الطفل في حالة ترقب دائم لبرامج ومواقع التواصل المشارك بها.

-عدم الشعور بالوقت، أو بالآخرين من حوله عند استخدام البرامج والأجهزة الإلكترونية.

-الميل إلى العزلة، قلة التواصل مع الآخرين، وكثرة المكوث في المنزل.

-قلة أو انعدام الأنشطة الرياضية، أو الاجتماعية التي يمارسها الطفل؛ لانشغاله بالأجهزة الإلكترونية.

-الوقت المسموح به للجلوس أمام الشاشة (التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية):

ونقل حساب “عيشها بصحة”، التابعة لوزارة الصحة توصية الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بالتالي:

الرضع أقل من سنتين

-يمنع استخدام الأجهزة الألكترونية والجلوس أمام الشاشات.

الأطفال من عمر سنتين إلى خمس سنوات

-يجب ألا يزيد الوقت على ساعة واحدة في اليوم، مع وجود البالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه.

من عمر 6 إلى 18 سنة

-يجب على الآباء وضع حد، ووقت معين بحيث لا يتجاوز ساعتين يوميًّا.

أكثر من 18 سنة

-لاينصح باستخدامها لأكثر من ساعتين يوميًا.

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إرشادات عند استخدام الأجهزة الإلكترونية:

طريقة لحماية العين من الأجهزة الإلكترونية هي الحد من الاستخدام، لكن عندما لا يكون ذلك ممكنًا، فإن هذه الاقتراحات تساعد على ضمان صحة العين:

-أخذ وقت استراحة متكررة لراحة العين والتقليل من التعرض الطويل للشاشات، وذلك باستخدام قاعدة (20-20-20).

-القاعدة تنص على أنه في كل 20 دقيقة تمضيها أمام شاشة جهاز إلكتروني، انظر لأي مجسم يبعد عنك 20 قدمًا، لمدة 20 ثانية.

-الحد من استخدام الهواتف قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات.

-استخدام القطرات المرطبة للعين عند الشعور بالجفاف.

-المحافظة على نظافة الشاشة، والتقليل من سطوعها؛ لتجنب إجهاد العين.

-القيام بالرمش المتكرر؛ لترطيب العين، واستخدام القطرات المرطبة عند الشعور بالجفاف.

-ضبط إضاءة الغرفة، وتجنب الإضاءة الساطعة، والتوهج على العين مباشرة.

-ضبط إعدادات الشاشة فيما يتعلق بتكبير الخط، وضبط التباين، والسطوع إلى المستوى المناسب.

-تجنب انحناء الرقبة في أثناء استخدام الأجهزة، ووضع شاشة الجهاز بوضع متساوٍ مع مستوى العين، وعلى بعد نحو طول الذراع عن العين.

كيف يقضي طفلك وقت الفراغ؟

-تشجيع الطفل على ممارسة هواية الرسم، والتلوين، والتشكيل مثل استخدام الصلصال، واللعب بالرمل، بالإضافة إلى حل الألغاز الصغيرة، والتركيبات البسيطة، والمكعبات، والتعرف على الألوان، والأرقام، والحيوانات، وغيرها.

-التردد على المكتبة، وقراءة القصص المناسبة لأعمار الأطفال، وتشجيعهم على كتابة قصص قصيرة.

-ممارسة الرياضة، واكتساب خبرات جديدة.

قضاء بعض الوقت في تعلم لغة جديدة.

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نصائح للوالدين:

-المراقبة والمتابعة المستمرة، من دون إشعار الطفل بذلك، ودون منعه.

-استخدام برامج المراقبة الأمنية للأبناء؛ حيث يمكن للآباء مراقبة بعض أجهزة أبنائهم عن طريق تحميل برامج خاصة في أجهزة الكمبيوتر والجوال.

-على الوالدين تحديد ساعات معينة تسمح للطفل باستخدام الأجهزة الإلكترونية.

-المحافظة على غرف النوم، وأوقات الوجبات، وأوقات اللعب خالية من الأجهزة الإلكترونية.

-التوقف عن استخدام الشاشات قبل ساعة من وقت النوم، وإزالة الأجهزة من غرف النوم.

-إشراك الطفل في وضع قوانين وضوابط لاستخدام الأجهزة الإلكترونية؛ حتى يسهل عليه تطبيقها والتزامه بها.

-في حالات الإدمان الشديد، لابد من تقليص عدد الساعات التي يقضيها الطفل مع الأجهزة تدريجيًّا.

-مشاركة الطفل في أنشطته وألعابه غير الإلكترونية.

-تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية بوصفها وسيلة لتهدئة الطفل.

-تشجيع الطفل على فتح باب الحوار في مختلف المواضيع التي تثير اهتمامه.

-تجنب البرامج والتطبيقات التي تحتوي على الكثير من المحتوى العنيف.

-حث الطفل على ضرورة التحدث عند التعرض لأي وسائل تهديد، أو مواقف مثيرة للريبة.

تذكر أن نوعية البرامج التي يشاهدها الطفل أكثر أهمية من مقدار الوقت الذي يقضيه.