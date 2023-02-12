صندوق الاستثمارات يستحوذ على 30% من أسهم “تبريد”

تواصل – فريق التحرير:

استكمل صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأحد، صفقة الاستحواذ على حصة تبلغ 30% من أسهم شركة تبريد المناطق السعودية “تبريد السعودية”، الرائدة في تقديم خدمات تبريد المناطق.

تطوير قطاع المرافق الخدمية

ويستهدف الصندوق من خلال الاستثمارات في هذه الشركات تعزيز جهود تطوير قطاع المرافق الخدمية والصناعات منخفضة الكربون محليا.

وتعمل شركة تبريد السعودية على توفير حلول تمتاز بالكفاءة العالية من حيث استهلاك الطاقة وخفض تكاليف التشغيل والصيانة، حسب “عكاظ”.

اقرأ أيضا:

لمختلف المؤهلات.. وظائف بخدمات البيئة المملوكة لصندوق الاستثمارات

الحفاظ على الموارد الطبيعية

وتعمل الشركة على تقديم حلول بديلة عن تكييف الهواء التقليدي، وذلك عبر محطات تبريد مركزية متطورة، كما تمتاز أنظمة تبريد المناطق بكونها أحد أكثر الحلول كفاءة في استخدام الطاقة وذلك لقدرتها الكبيرة على الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، الأمر الذي يمكنها من الحد الانبعاثات التي تسبب الاحتباس الحراري.

دعم استراتيجية الصندوق

من جانبه، قال يزيد الحميد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: “سيسهم استثمارنا في شركة تبريد السعودية على دعم إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، خصوصا مع توقع نمو حجم سوق تبريد المناطق في المملكة خلال الفترة القادمة”.