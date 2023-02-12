التعاون الإسلامي: القدس تتعرض لانتهاكات ممنهجة وتستدعي تعزيز التعاون مع الجامعة العربية

تواصل – واس

حذّر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، من ما تشهده مدينة القدس الشريف من اعتداءات وانتهاكات ممنهجة، تستدعي تعزيز التعاون القائم بين المنظمة والجامعة العربية وأجهزتهما المختلفة لتوفير الدعم السياسي للمدينة المقدسة في المحافل الدولية.

طه يحذر من خطورة استمرار إجراءات الاحتلال

وفي خطابه للمؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس الشريف، الذي انعقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم، وحضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، وجلالة الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، و الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، جدد تحذيره من خطورة استمرار إجراءات الاحتلال التي تستهدف المقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، منوهًا بمسؤولية المجتمع الدولي تجاه الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني، لاسيما المسجد الأقصى المبارك، باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم.

وأضاف أن ما يشهده العالم من صمود وإصرار لدى أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس وحرصهم على تمكين مؤسساتهم من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لأهلها المرابطين يعكس ما يحدوهم من إيمان بقضيتهم وتشبث بواجب الدفاع عن هذه المدينة وهويتها وتاريخها ومقدساتها نيابة عن الجميع.

الاحتلال يستفز مشاعر المسلمين حول العالم

وعدّ الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال، قوة الاحتلال، اعتداء على الحقوق الدينية الثابتة للأمة الإسلامية وتراثها، واستفزازًا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكًا لحرية العبادة ولحرمة الأماكن المقدسة، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، مؤكدًا أن استمرارها يهدد السلام والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره.

يأتي هذا في الوقت الذي أصيب فيه ثلاثة فلسطينيين بجروح مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

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