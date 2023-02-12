“خطوة تصحيحية أم بداية النهاية”.. ماذا يعني السماح بـ 4 آلاف حرف في التغريد بـ “تويتر”؟

تواصل – فريق التحرير:

فاجأت شركة “تويتر” مجددا مستخدميها بالإعلان عن تغيير جديد في سياسة اعتمدتها الشركة طوال سنوات عديدة، ألا وهي “التغريدات القصيرة”.

وعرف “تويتر”، بأنه موقع للتدوين المصغر، ولعل هذه الميزة هي ما جعلته مختلفا قليلا عن غيره من مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيس بوك”.

ميزة مهمة

كان مستخدموا “تويتر”، يعشفون تلك الميزة، خاصة وأنها تجعلهم يتابعون ما يحدث حولهم وما يدونهم أصدقائهم دون ملل، فالتدوينات كانت قصيرة جدا ولا تتجاوز 280 حرفا.

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي استحوذ على الشركة بصفقة قدرت بنحو 44 مليار دولار، كان قد أعلن في نهاية ديسمبر الماضي أنه سيزود عدد الأحرف إلى 4 آلاف.

في اعتقاد “ماسك”، أن تلك الخطوة التي جرى تنفيذها والعمل بها فعلا ستكون ميزة للشبكة الاجتماعية العالمية، وهذا الاعتقاد قد يكون خاطئا خصوصا وأن أغلب مستخدمي تويتر اتجهوا إليها بعدا عن الملل والكتابات المطولة في المواقع الأخرى.

ويبدو أن “تويتر” على علم بهذا الأمر، إذ جعلت الميزة الجديدة حصرا على مالكي العلامة الزرقاء وهم الأشخاص الذين اشتروا تلك العلامة مقابل 8 دولارات.

توضيح من تويتر

وفي توضيحها لهذا الأمر، قالت الشركة: ” بينما يمكن لمشتركي تويتر بلو فقط نشر تغريدات أطول، يمكن لأي شخص والجميع قراءتها، يمكنك الرد على تغريدة أطول وإعادة تغريدها واقتباسها، بصرف النظر عما إذا كنت مشتركًا في Twitter Blue أم لا”.

وتابعت: “ما تزال معظم الوظائف القياسية للتغريد سارية المفعول، سواء كنت تريد نشر صورة أو استخدام علامة تصنيف أو إنشاء استطلاع، ولكن يمكنك الآن كتابة ما يصل إلى 4000 حرف”، لافتة إلى أنه “في الوقت الحالي لا يمكن حفظ التغريدات الأطول على الويب كمسودات أو جدولتها لإرسالها لاحقًا”.

تحتاج Twitter لـ 15 مليون مشترك في خدمة تويتر بلو لتحقيق إيرادات شهرية بقيمة 120 مليون دولار وذلك بهدف تغطية خسائرها التشغيلية بقيمة 344 مليون دولار على مدار الربع الثاني.

ويبدو أن “ماسك” يسعى للوصول إلى هذا الرقم بكل الطرق، مستغلا حاجة البعض لكتابة تغريدات مطولة بدلا من التغريدات المتقطعة التي يتم كتابتها في شكل نقاط أو رسال متتالية.

تسريح الموظفين

تأتي خطة “الملياردير الأمريكي”، بعد العديد من الخطوات التي وصفها البعض بأنها محاولة “لتدمير الشركة” عن دون قصد، إذ سبق وفصل عدد كبير من موظفي تويتر وسرحهم رغبة في توفير النفقات، بحسب وصفه.

وبرر ماسك قراره بتسريح نصف الموظفين، بأن موقع تويتر يخسر خسائر فادحة قدرها أكثر من 4 ملايين دولار في اليوم، وبالتالي اتخذ قراره، كما وتخلي أيضا عن كبار موظفي المنصة العالمية، من بينهم الرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاعين المالي والقانوني، ومديرو أقسام الإعلان والتسويق.

وفي حين ينظر البعض إلى قرارات “ماسك” المفاجئة والسريعة على أنها قد تكون “بداية النهاية” للشركة، فإن البعض الآخر يرى أنه يسير على الطريق الصحيح.

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