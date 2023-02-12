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إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية
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إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية

إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية

إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية
٠٤:٥٠:٢١ م، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

ثلاث إصابات وُصفت بالخطيرة

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ ثلاث إصابات وُصفت بالخطيرة، وصلت لمستشفيات جنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، ومحاصرتها لعدة منازل، وإطلاق النار بشكل كثيف على الفلسطينيين.

وفي سياق متصل, أفاد نادي الأسير الفلسطيني أنّ قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من الفلسطينيين خلال اقتحامها للمخيم.

قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات في القدس

فيما اقتحمت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الأحد، بلدة سلوان، واعتقلت المقدسي كايد الرجبي وزوجته من منزلهما.

وحسب وكالة “وفا”، فقد اقتحمت بلدة العيسوية شرقي القدس المحتلة، ونصبت حاجزاً على مدخلها، واقتحمت منزل ياسر درويش، كما صادرت الأعلام الفلسطينية وأزالت الشعارات الوطنية عن جدران منازل الأهالي.

وفي مخيم شعفاط، اقتحمت قوات وبلدية الاحتلال المحال التجارية، ومنطقة رأس خميس المجاورة.

تنفيذ عملية واسعة ضد مدينة القدس

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن سلسلة المضايقات التي تقوم بها دولة الاحتلال، بعد إعلان رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو عزمه تنفيذ عملية واسعة ضد مدينة القدس والضفة الغربية، بتوصية من وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعلن عن نيته العمل هذا الأسبوع، على تمرير مقترح عضو الكنيست أوفير كاتس، الذي أكد “سحب المواطنة من المخربين وإبعادهم”.

الكلمات الدلالية:
الضفة الغربية القدس فلسطين قوات الاحتلال نادي الأسير الفلسطيني

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