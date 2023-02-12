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تفاصيل مثيرة.. خبير طقس يكشف مفاجأة حول سلوك الحيوانات وقرب حدوث الزلزال

تفاصيل مثيرة.. خبير طقس يكشف مفاجأة حول سلوك الحيوانات وقرب حدوث الزلزال

تفاصيل مثيرة.. خبير طقس يكشف مفاجأة حول سلوك الحيوانات وقرب حدوث الزلزال
٠٤:٤٥:١٤ م، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ أ.د. عبدالله المسند، أن الزلازل تقع فجأة دون مقدمات ومؤشرات تُمكن الإنسان من التصرف والهروب.

وفجر المسند مفاجأة، بتأكيده أن الزلازل ليست كالحوادث الفلكية والتقلبات الجوية والتي يمكن التنبؤ بها.

لا توجد تجارب علمية تربط بين سلوك الحيوانات والزلزال

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حتى الآن لا توجد تجارب علمية مؤكدة تربط بين سلوك الحيوانات وقرب حدوث الزلزال، ثم حتى لو ثبت أنها تستشعر الهزات الأرضية قبل الإنسان، مبينًا أنه ريما تسبقه ببضع ثواني فقط، وهي فترة زمنية غير مفيدة للإنسان، أما قبل ذلك ببضع دقائق ونحوها فهذا من علم الغيب، إذ الحدث لم يقع بعد حتى تستشعره الحيوانات إن كانت تشعر به فعلاً.

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أكثر المناطق تكرارًا للزلازل في العالم

وأضاف أن أكثر المناطق تكرارًا للزلازل أرخبيل اليابان، وجبال الأنديز الواقعة غرب أمريكا الجنوبية، وبوجه عام المحيط الهادئ هو الأخطر والأعنف في زلازله، لكونه بؤرة تصادم صفائح محيطية عظيمة.

مفاجأة عن حزام الزلازل بالمحيط الهادئ

وأكد أن نحو 81% من أكبر الزلازل في العالم تحدث في حزام الزلازل المحيط بالمحيط الهادئ والمسمى الحزام الناري أو حلقة النار، كاشفًا مفاجأة بأن العلة في ذلك أن المنطقة تشهد جبالا جديدة وأخاديد عميقة في المحيط، وذلك يأتي في المرتبة الثانية بعد الحزام الناري منطقة Alpide وتمتد من إندونيسيا جبال هملايا إيران تركيا جنوب أوروبا وشمال الجزائر وتمثل 17% من تكرار الزلازل.

ويوم الاثنين، ضرب زلزال مدمر تركيا وسوريا، صنف في المرتبة السابعة بين أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا هذا القرن، متجاوزًا زلزال تسونامي اليابان عام 2011م ، وخلف الكثير من القتلى والجرحى وشرد الملايين.

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