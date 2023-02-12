مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 2.6 مليار ريال

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم الأحد، مرتفعًا 7.28 نقاط ليقفل عند مستوى 10419.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.6 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 143 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

الأسهم الأكثر انخفاضا

وكانت أسهم شركات: الجوف، وأمريكانا، وجاكو، وأسواق عبدالله العثيم، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: سينومي ريتيل، وعذيب للاتصالات، والآمار، ومجموعة الحكير، والخليجة العامة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.85 % و 5.67 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والإنماء، ودار الأركان، والجزيرة، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: أمريكانا، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، والإنماء، ومرافق الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 170.01 نقطة ليقفل عند مستوى 19536.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 21.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 373 ألف سهم.

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