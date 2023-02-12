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“جوجل” تزيح الستار عن تحديث “خارق” لمتصفحها chrome.. و5 مميزات حصرية
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“جوجل” تزيح الستار عن تحديث “خارق” لمتصفحها chrome.. و5 مميزات حصرية

“جوجل” تزيح الستار عن تحديث “خارق” لمتصفحها chrome.. و5 مميزات حصرية

“جوجل” تزيح الستار عن تحديث “خارق” لمتصفحها chrome.. و5 مميزات حصرية
٠٤:٣٣:٥٥ م، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة “جوجل” عن إطلاق تحديث جديد لمتصفح chrome، حمل معه العديد من الميزات المهمة للمستخدمين، بحسب “روسيا اليوم”.

5 مميزات أساسية

وقالت الشركة إن نسخة chrome 110 تمنح مستخدمي الحواسب الكثير من الميزات الجديدةن من بينها ما يلي:

1- ميزات الأمان التي تسمح لهم باعتماد االمصادقة البيومترية لحماية بياناتهم، كالاعتماد على خاصية حماية بيانات التصفح عبر بصمة الإصبع إن كان الحاسب يوفر هذه الميزة.

2- تم إصلاح العديد من الثغرات البرمجية التي كان من الممكن سابقا استغلالها للوصول إلى حواسب المستخدمين او بيانات تصفحهم على الإنترنت، كما أصلحت الثغرات المرتبطة ببروتوكولات الاتصال WebRTC وتقنيات JavaScript.

3- يدعم الإصدار الجديد Nvidia RTX Video Super Resolution المتوفرة في بطاقات إنفيديا الرسومية من فئة GeForce RTX التي تتيح رفع جودة مقاطع الفيديو وتحسين عرض الصور والفيديوهات أثناء تشغيل ألعاب الفيديو الحديثة.

4- يمنح التحديث الجديد مستخدمي الحواسب أيضا إمكانيات أكبر للتحكم بنوافذ صفحات الويب ونوافذ البرامج المشغلة على أجهزتهم، إذ يمكن للمستخدم تشغيل الألعاب عبر الإنترنت في نوافذ منفصلة كي لا تتداخل هذه النافذة مع نوافذ صفحات الويب المفتوحة.

5- الإصدار الجديد لن يعمل مع نسخ ويندوز القديمة مثل Windows 7 و 8.1 كون مايكروسوفت توقفت عن دعمها تقنيا وسيتوافق مع جميع إصدارات Windows 10 و Windows 11

طريقة تثبيت التحديث

أما عن طريقة التحديث، فسيحمّل هذا التحديث تلقائيا لدى بعض المستخدمين، أو يمكن تحميله عبر الموقع الرسمي لـ chrome.

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